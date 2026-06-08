Легкий капустняк никогда не будет лишним в вашем холодильнике. Этот тот случай, когда можно удовлетворить любой вкус, рассказывает портал Kwestia smaku.

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Как приготовить вкусный капустняк?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 850 миллилитров утиного бульона;

– 650 граммов утиной шеи или крылышек;

– 2,5 литра холодной воды;

– 1,5 чайной ложки морской соли;

– 1/3 чайной ложки грубо молотого перца;

– 1 луковица;

– 2 моркови;

– 1 корень петрушки;

– кусочек лука-порея и сельдерея;

– несколько кусочков сушеных белых грибов;

– 1 лавровый лист;

– 1 душистый перец;

– 100 граммов сырого бекона;

– 2 чайные ложки пшеничной муки;

– 600 граммов квашеной капусты;

– 1 чайная ложка тмина;

– 1 столовая ложка сушеного майорана;

– любисток или петрушка.

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Этот суп просят даже дети / Фото Delikatesy U fukiera

Приготовление: