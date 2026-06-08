Легкий капусняк ніколи не буде зайвим у вашому холодильнику. Цей той випадок, коли можна задовольнити будь-чий смак, розповідає портал Kwestia smaku.
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Як приготувати смачний капусняк?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 850 мілілітрів качиного бульйону;
– 650 грамів качиної шиї або крилець;
– 2,5 літра холодної води;
– 1,5 чайної ложки морської солі;
– 1/3 чайної ложки грубо меленого перцю;
– 1 цибулина;
– 2 моркви;
– 1 корінь петрушки;
– шматочок цибулі-порею та селери;
– кілька шматочків сушених білих грибів;
– 1 лавровий лист;
– 1 духмяний перець;
– 100 грамів сирого бекону;
– 2 чайні ложки пшеничного борошна;
– 600 грамів квашеної капусти;
– 1 чайна ложка кмину;
– 1 столова ложка сушеного майорану;
– любисток або петрушка.
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Цей суп просять навіть діти / Фото Delikatesy U fukiera
Приготування:
- Промийте м’ясо, покладіть у велику каструлю з холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть ситом піну та посоліть і поперчіть.
- Додайте очищену цілу цибулину, корінь петрушки, селеру, порей, одну цілу морквину та ще одну, нарізану кубиками, а також сушені білі гриби, лавровий лист і запашний перець.
- На сковороді обсмажте протягом 3 – 4 хвилин нарізаний кубиками або смужками бекон до рум'яності, змішайте його з борошном до однорідності та перекладіть у каструлю.
- Варіть суп під кришкою на помірному вогні 30 хвилин, після чого додайте подрібнену шматочками квашену капусту, кмин, майоран і готуйте ще пів години.
- Наприкінці вийміть із бульйону цілу цибулю, селеру та порей, а готову страву подавайте зі свіжою петрушкою або любистком, доповнивши картоплею чи хлібом.