Сосиски вже багато років залишаються одним із найпопулярніших варіантів для швидкого сніданку, проте їх приготування досі викликає чимало запитань. Багато хто припускається помилок, які псують якість продукту, хоча уникнути цього дуже легко, розповідає портал Kobieta.

Читайте також Картоплю можна посмажити без моря олії: спробуйте спосіб, для якого треба лише сіль

Як правильно варити сосиски?

Досвідчені кулінари давно наголошують: сосиски для хот-догів потрібно не варити, а прогрівати на парі або в гарячій воді. На перший погляд, різниця непомітна, але саме правильна техніка дозволяє зберегти ідеальну текстуру, соковитість та аромат м'яса.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Навіть найлегші страви потребують уваги / Фото Freepik

Відомий кулінарний критик Роберт Маклович в одному зі своїх інтерв'ю зазначив, що більшість людей готують цей продукт неправильно. Оскільки сосиски – це вже готовий парений виріб, їх у жодному разі не можна бездумно кип'ятити, інакше вони просто луснуть.

Експерт поділився єдиним правильним алгоритмом: спочатку потрібно довести воду до кипіння, потім повністю вимкнути вогонь і лише після цього занурити сосиски в гарячу воду. Вони мають просто розігрітися, а не варитися.

Щоб ковбаски повністю прогрілися всередині, достатньо потримати їх у такій гарячій воді від 5 до 7 хвилин. Якщо ви хочете звести ризик потріскування оболонки до мінімуму, дістаньте сосиски з холодильника приблизно за 20 хвилин до приготування – так ви уникнете різкого перепаду температур.