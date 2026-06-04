Секрет цього способу полягає у тому, щоб дати на пательню чималий шар крупної солі. Вона не просто вбере у себе зайву вологу, а й забезпечить апетитну скоринку, розповідає TikTok mama_luba322.

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Як посмажити картоплю без олії?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 4 – 6 картоплин;

– трішки масла або жиру;

– крупна сіль;

– перець та спеції до смаку.

Ця картопелька вас здивує: дивіться відео

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Приготування: