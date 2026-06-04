Секрет этого способа заключается в том, чтобы дать на сковороду большой слой крупной соли. Она не просто впитает в себя лишнюю влагу, но и обеспечит аппетитную корочку, рассказывает TikTok mama_luba322.

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Как пожарить картошку без масла?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 4 – 6 картофелин;

– немного масла или жира;

– крупная соль;

– перец и специи по вкусу.

Эта картошечка вас удивит: смотрите видео

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Приготовление: