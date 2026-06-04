Секрет этого способа заключается в том, чтобы дать на сковороду большой слой крупной соли. Она не просто впитает в себя лишнюю влагу, но и обеспечит аппетитную корочку, рассказывает TikTok mama_luba322.
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Как пожарить картошку без масла?
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 – 6 картофелин;
– немного масла или жира;
– крупная соль;
– перец и специи по вкусу.
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Приготовление:
- Сначала очистите картофель, нарежьте его одинаковыми кубиками или слайсами и хорошо просушите бумажным полотенцем от лишней влаги.
- На умеренном огне разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и полностью засыпьте ее дно равномерным слоем крупной каменной соли.
- Выложите подготовленные кусочки картофеля поверх соли в один слой, оставляя немного свободного пространства.
- Жарьте на среднем огне, время от времени переворачивая, до появления хрустящей золотистой корочки – в этом процессе соль заберет лишний сок и поможет картофелю идеально подрумяниться.
- В конце добавьте свежую зелень или перец, а перед подачей просто стряхните из готовых ломтиков избыток соляных кристаллов.