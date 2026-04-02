Печінку можна не тільки смажити – спробуйте запекти її так, як це роблять французи. З цим рецептом ви зможете створювати шедевр буквально кожного дня, розповідає портал Shuba.

Як приготувати печінку по-французьки?

Час : 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– 1 морква;

– 1 цибуля;

– 2 зубчики часнику;

– 100 грамів твердого сиру;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 столові ложки сметани;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Очистьте печінку від жиру, жовчі та зайвих плівок. Ретельно промийте її, відкиньте на друшляк і злегка обсушіть серветкою. У звичайний пакет насипте борошно, додайте сіль та мелений перець. Покладіть шматочки печінки всередину та енергійно струсніть, щоб панірування рівномірно вкрило кожен шматок. На пательні розігрійте олію та швидко обсмажте печінку з усіх боків до появи золотистої скоринки. Тим часом увімкніть духовку на 190 градусів. Викладіть підрум’янену печінку в один шар у велику жаростійку форму і запікайте впродовж 10 – 12 хвилин. Поки печінка в духовці, натріть моркву, наріжте цибулю півкільцями, а часник подрібніть. Обсмажте овочі на олії 2 – 3 хвилини, наприкінці додайте часник, сіль та спеції. Окремо з’єднайте сметану з тертим сиром до однорідності. Завершіть запікання Дістаньте форму з печі, рівномірно розподіліть поверх печінки овочеву масу, а зверху змастіть сметанно-сирною сумішшю. Поверніть страву в духовку ще на 15 – 20 хвилин, поки сир повністю не розплавиться і не утворить апетитну скоринку.

Як вибирати курячу печінку?

Огляньте колір та зовнішній вигляд. Якісний продукт повинен мати насичений коричневий колір із характерним глянцевим блиском; надмірна блідість або жовтуватий відтінок свідчать про несвіжість або хвороби птиці, розповідає Akademia smaku.

Поверхня має бути абсолютно гладкою та пружною, без жодних сторонніх плям, слизу чи залишків кров’яних згустків. Обов'язково перевірте, щоб на печінці не було зеленуватих слідів, бо вони з’являються, якщо під час обробки було пошкоджено жовчний міхур, що зробить усю вашу страву безнадійно гіркою.

