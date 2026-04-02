У быстрых салатов есть несколько значимых преимуществ, перед которыми просто невозможно устоять – бюджетность, скорость и отличный вкус. Именно поэтому иногда лучше не придумывать ничего нового, а просто воспользоваться всем, что есть в холодильнике, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить быстрый салат с горошком?

Время : 10 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 2 вареных яйца;

– 1 морковь;

– 50 граммов твердого сыра;

– 200 граммов консервированного горошка;

заправка:

– пучок зелени;

– 1 столовая ложка майонеза;

– пол чайной ложки горчицы;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 столовая ложка соевого соуса.

Салат для тех, кто спешит / Фото "Господинька"

Приготовление:

Яйца нарезаем мелким кубиком, морковь мелко натираем и смешиваем. Сюда же натираем сыр и добавляем горошек, предварительно из него надо слить жидкость. Смешиваем все ингредиенты для заправки. Заправляем салат и хорошо перемешиваем. Вкусно как самостоятельный перекус или дополнение к гарниру.

На что обращать внимание при покупке консервированного горошка?

Сначала обращайте внимание на дату изготовления. Самый свежий и вкусный продукт фасуют в июне или июле, именно в период сбора урожая, что гарантирует использование молодых зерен, подсказывает Pan Groszek.

Если же на банке указано осенние или зимние месяцы, это означает, что горох сначала высушили, а потом восстановили (замочили и сварили), из-за чего он будет жестким, крахмалистым и будет иметь тусклый цвет.

Также выбирайте стеклянную тару или банки без вмятин, поскольку повреждение металла может привести к окислению продукта внутри.

