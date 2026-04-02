У быстрых салатов есть несколько значимых преимуществ, перед которыми просто невозможно устоять – бюджетность, скорость и отличный вкус. Именно поэтому иногда лучше не придумывать ничего нового, а просто воспользоваться всем, что есть в холодильнике, рассказывает портал "Господинька".
Как приготовить быстрый салат с горошком?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 вареных яйца;
– 1 морковь;
– 50 граммов твердого сыра;
– 200 граммов консервированного горошка;
заправка:
– пучок зелени;
– 1 столовая ложка майонеза;
– пол чайной ложки горчицы;
– 1 зубчик чеснока;
– 1 столовая ложка соевого соуса.
Салат для тех, кто спешит / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Яйца нарезаем мелким кубиком, морковь мелко натираем и смешиваем.
- Сюда же натираем сыр и добавляем горошек, предварительно из него надо слить жидкость.
- Смешиваем все ингредиенты для заправки.
- Заправляем салат и хорошо перемешиваем.
- Вкусно как самостоятельный перекус или дополнение к гарниру.
На что обращать внимание при покупке консервированного горошка?
Сначала обращайте внимание на дату изготовления. Самый свежий и вкусный продукт фасуют в июне или июле, именно в период сбора урожая, что гарантирует использование молодых зерен, подсказывает Pan Groszek.
Если же на банке указано осенние или зимние месяцы, это означает, что горох сначала высушили, а потом восстановили (замочили и сварили), из-за чего он будет жестким, крахмалистым и будет иметь тусклый цвет.
Также выбирайте стеклянную тару или банки без вмятин, поскольку повреждение металла может привести к окислению продукта внутри.
