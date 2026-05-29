Есть сочетание ингредиентов, перед которыми просто невозможно устоять. Этот салат – именно из перечня таких блюд, поэтому вы захотите возвращаться к нему снова и снова, рассказывает портал "Господинька".

Как приготовить салат "Маричка"?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 150 граммов копченой колбасы;
– 3 соленых огурца;
– 3 вареных яйца;
– банка кукурузы;
– сухарики (со вкусом бекона или сметаны);
– соль и перец по вкусу;
– майонез.

Этот салат вам понравится / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Копченую колбасу, соленые огурцы и сваренные вкрутую яйца нарежьте одинаковыми небольшими кубиками или тонкой соломкой.
  2. С консервированной кукурузы заранее слейте всю лишнюю жидкость.
  3. В глубокой салатнице соедините нарезанную колбасу, огурцы, яйца и сладкую кукурузу.
  4. Добавьте соль, черный молотый перец по вкусу и заправьте салат майонезом, тщательно перемешивая все компоненты до однородности.
  5. Непосредственно перед самой подачей на стол всыпьте в миску хрустящие сухарики со вкусом бекона или сметаны и еще раз легко перемешайте. Если добавить сухарики заранее, они размокнут и потеряют свою приятную текстуру.