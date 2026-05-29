Є поєднання інгредієнтів, перед якими просто неможливо встояти. Цей салат – саме з переліку таких страв, тому ви захочете повертатися до нього знову й знову, розповідає портал "Господинька".
Як приготувати салат "Марічка"?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 150 грамів копченої ковбаси;
– 3 солоні огірки;
– 3 варені яйця;
– банка кукурудзи;
– сухарики (зі смаком бекону або сметани;
– сіль та перець до смаку;
– майонез.
Цей салат вам сподобається / Фото "Господинька"
Приготування:
- Копчену ковбасу, солоні огірки та зварені круто яйця наріжте однаковими невеликими кубиками або тонкою соломкою.
- З консервованої кукурудзи заздалегідь злийте всю зайву рідину.
- У глибокій салатниці з'єднайте нарізану ковбасу, огірки, яйця та солодку кукурудзу.
- Додайте сіль, чорний мелений перець за смаком і заправте салат майонезом, ретельно перемішуючи всі компоненти до однорідності.
- Безпосередньо перед самою подачею на стіл всипте в миску хрусткі сухарики зі смаком бекону або сметани та ще раз легко перемішайте. Якщо додати сухарики заздалегідь, вони розмокнуть і втратять свою приємну текстуру.