Секрет ідеальної ніжної текстури страви полягає у старанному збитті яєць. Саме завдяки цьому омлет буде пишним та повітряним, яким його усі люблять, розповідає портал Shuba.

Як зробити омлет у мікрохвильовці?

  • Час: 7 хвилин
  • Порцій: 1

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 2 столові ложки води;
– сіль та перець до смаку;
– зелень та оливкова олія для прикраси.

Улюблений сніданок / Фото Pixabay

Приготування:

  1. Зелену цибулю дрібно нашаткуйте, щоб вона була готова для декору.
  2. У глибоку миску розбийте яйця, додайте сіль та перець, влийте трохи води або бульйону та ретельно збовтайте все виделкою.
  3. Отриману суміш перелийте в ємність, придатну для мікрохвильової печі. Обов'язково врахуйте, що яйця мають заповнювати посуд щонайбільше наполовину, адже під час запікання омлет почне активно підніматися.
  4. Також не хвилюйтеся, якщо після приготування на дні залишиться трохи рідини, оскільки для цієї страви це цілком нормально.
  5. Перед подачею готовий ніжний омлет збризніть краплею оливкової олії та щедро притрусіть подрібненою зеленню.