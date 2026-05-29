Секрет ідеальної ніжної текстури страви полягає у старанному збитті яєць. Саме завдяки цьому омлет буде пишним та повітряним, яким його усі люблять, розповідає портал Shuba.
Як зробити омлет у мікрохвильовці?
- Час: 7 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 2 столові ложки води;
– сіль та перець до смаку;
– зелень та оливкова олія для прикраси.
Приготування:
- Зелену цибулю дрібно нашаткуйте, щоб вона була готова для декору.
- У глибоку миску розбийте яйця, додайте сіль та перець, влийте трохи води або бульйону та ретельно збовтайте все виделкою.
- Отриману суміш перелийте в ємність, придатну для мікрохвильової печі. Обов'язково врахуйте, що яйця мають заповнювати посуд щонайбільше наполовину, адже під час запікання омлет почне активно підніматися.
- Також не хвилюйтеся, якщо після приготування на дні залишиться трохи рідини, оскільки для цієї страви це цілком нормально.
- Перед подачею готовий ніжний омлет збризніть краплею оливкової олії та щедро притрусіть подрібненою зеленню.