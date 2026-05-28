Serious Eats пояснює, що причина не завжди в сорті. На смак сильно впливають погода, кількість сонця, температура й момент збору ягід.

Як зробити полуницю солодкою?

Найпростіший спосіб покращити смак кислої полуниці – нарізати ягоди, додати трохи цукру й залишити на кілька хвилин. Полуниця почне пускати сік, текстура стане м’якшою, а смак – більш насиченим і солодким. Цукор не просто "маскує" кислоту. Він допомагає ягодам швидше віддати ароматний сік, через що полуниця здається значно яскравішою.

Чи можна врятувати полуницю / Фото Unsplash

Для десертів можна скористатися таким прийомом – додати кілька крапель бальзамічного оцту. Він не зробить полуницю кислішою. Навпаки, невелика кількість оцту підкреслить природну солодкість ягід і смак вийде глибшим.

Схожий ефект дає й дрібка солі – вона не робить полуницю солоною, але допомагає сильніше відчути солодкі нотки.

Які деталі ще важливі?

Температура теж має значення. Полуниця прямо з холодильника часто здається менш солодкою, ніж є насправді. Холод приглушує аромат, а саме запах формує велику частину смаку ягоди. Якщо залишити полуницю на столі хоча б на 15–20 хвилин перед подачею, аромат стане сильнішим, а смак – виразнішим.

Чому полуниця кисла / Фото Unsplash

Користувачі на Reddit також звертають увагу на ще одну важливу деталь: полуниця не стає солодшою після збору. Якщо ягоду зірвали зарано, вона може почервоніти сильніше або трохи пом’якшати, але кількість цукру вже не зміниться. Саме тому великі красиві ягоди з магазину іноді програють на смак дрібнішій сезонній полуниці з ринку.