Посеред тижня часто бракує ідей цікавих страв, тому похід на кухню перетворюється на муку. В такому випадку краще розбавити атмосферу чимось особливим та раніше невідомим, радить BBC Food.

Як приготувати квасолю по-азійськи?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 1 столова ложка імбирної пасти;

– 1 столова ложка часникової пасти;

– 1 чайна ложка сушених пластівців чилі;

– 2 тонко нарізані зелені цибулини;

– 570 грамів білої квасолі;

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– 1 чайна ложка рибного соусу;

– 1 столова ложка білого місо;

– 2 столові ложки крем-фрешу;

– сік половини лайма;

– оливкова олія.

Чудова ідея для вечері / Фото From my bowl

Приготування: