Посеред тижня часто бракує ідей цікавих страв, тому похід на кухню перетворюється на муку. В такому випадку краще розбавити атмосферу чимось особливим та раніше невідомим, радить BBC Food.
Як приготувати квасолю по-азійськи?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 столова ложка імбирної пасти;
– 1 столова ложка часникової пасти;
– 1 чайна ложка сушених пластівців чилі;
– 2 тонко нарізані зелені цибулини;
– 570 грамів білої квасолі;
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– 1 чайна ложка рибного соусу;
– 1 столова ложка білого місо;
– 2 столові ложки крем-фрешу;
– сік половини лайма;
– оливкова олія.
Чудова ідея для вечері / Фото From my bowl
Приготування:
- Розігрійте на пательні трохи олії, всипте імбирну та часникову пасти, пластівці чилі та одну нарізану зелену цибулину. Смажте все разом близько хвилини, щоб спеції віддали свій аромат.
- Викладіть у пательню вершкову квасолю прямо разом із рідиною з банки, додайте соєвий соус, рибний соус та пасту місо.
- Ретельно все перемішайте – квасоля має бути майже повністю покрита рідиною, тому за потреби долийте трішки води. Трішки розімніть кілька квасолин лопаткою для густоти.
- Готуйте страву на великому вогні протягом 5 хвилин.
- Наприкінці додайте крем-фреш і вичавіть сік лайма, добре вимішайте соус і відразу зніміть пательню з плити.
- Прикрасьте гарячу квасолю залишками зеленої цибулі, збризніть гострою олією чилі та подавайте, за бажанням, із хрустким підсмаженим хлібом.