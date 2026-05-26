15 хвилин – і на вашому столі спаржа наче з модного ресторану! А ніжна подушка з йогурту та тахіні створить ідеальний колорит, який точно захочеться повторити, розповідає TikTok tastenotalk.

Як смачно приготувати спаржу на грилі?

Інгредієнти:

– спаржа;

– оливкова олія;

– сіль та перець;

подушка:

– йогурт;

– тахіні;

– лимон;

– часник;

– орегано;

– пармезан для посипки + трішки лимону.

Приготування:

Промийте спаржу, збризніть оливковою олією, посипте сіллю й перцем до смаку і обсмажуйте на грилі (або пательні-гриль) приблизно 10 хвилин до м'якості та появи апетитних смужок. Для соусу з'єднайте в окремій піалі натуральний йогурт, пасту тахіні, свіжий лимонний сік, подрібнений часник та сушений орегано, після чого ретельно все перемішайте до однорідного стану. Викладіть гарячу спаржу на тарілку, щедро полийте приготованим йогуртово-тахінним соусом, а зверху присипте натертим пармезаном і додайте ще кілька крапель лимонного соку перед подачею.

Як вибрати спаржу?

При виборі свіжої спаржі найперше варто звернути увагу на стан її верхівок та щільність стебел. Бутони на кінчиках пагонів мають бути щільно закритими, пружними та зібраними, наче акуратні колоски, радить Serious eats. Якщо верхівки вже почали розпускатися, пушитися, виглядають зів'ялими або вологими й слизькими на дотик – це ознака того, що спаржа перезріла або залежалася. Самі стебла повинні бути гладкими, твердими та соковитими, без зморшок чи явних ознак підсихання.

Другий важливий маркер свіжості – колір та реакція стебла на злам. Якісна зелена спаржа має рівномірне, насичене забарвлення по всій довжині, що плавно переходить у білуватий колір лише біля самого зрізу біля основи.

Перевірити свіжість у магазині чи на ринку можна простим способом: злегка стисніть кілька стебел разом у пучку. Свіжі пагони видадуть легке характерне рипіння, а якщо спробувати акуратно надламати одне стебло в нижній частині, воно має з тріском зламатися, виділивши крапельку прозорого соку.