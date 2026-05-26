15 минут – и на вашем столе спаржа как из модного ресторана! А нежная подушка из йогурта и тахини создаст идеальный колорит, который точно захочется повторить, рассказывает TikTok tastenotalk.

Как вкусно приготовить спаржу на гриле?

Ингредиенты:

– спаржа;

– оливковое масло;

– соль и перец;

подушка:

– йогурт;

– тахини;

– лимон;

– чеснок;

– орегано;

– пармезан для посыпки + немного лимона.

Идеальный рецепт спаржи: смотрите видео

Приготовление:

Промойте спаржу, сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и перцем по вкусу и обжаривайте на гриле (или сковороде-гриль) примерно 10 минут до мягкости и появления аппетитных полосок. Для соуса соедините в отдельной пиале натуральный йогурт, пасту тахини, свежий лимонный сок, измельченный чеснок и сушеный орегано, после чего тщательно все перемешайте до однородного состояния. Выложите горячую спаржу на тарелку, щедро полейте приготовленным йогуртово-тахинным соусом, а сверху присыпьте натертым пармезаном и добавьте еще несколько капель лимонного сока перед подачей.

Как выбрать спаржу?

При выборе свежей спаржи в первую очередь стоит обратить внимание на состояние ее верхушек и плотность стеблей. Бутоны на кончиках побегов должны быть плотно закрытыми, упругими и собранными, как аккуратные колоски, советует Serious eats. Если верхушки уже начали распускаться, пушиться, выглядят увядшими или влажными и скользкими на ощупь – это признак того, что спаржа перезрела или залежалась. Сами стебли должны быть гладкими, твердыми и сочными, без морщин или явных признаков подсыхания.

Второй важный маркер свежести – цвет и реакция стебля на излом. Качественная зеленая спаржа имеет равномерную, насыщенную окраску по всей длине, плавно переходящую в беловатый цвет только у самого среза у основания.

Проверить свежесть в магазине или на рынке можно простым способом: слегка сожмите несколько стеблей вместе в пучке. Свежие побеги выдадут легкое характерное скрип, а если попробовать аккуратно надломить один стебель в нижней части, он должен с треском сломаться, выделив капельку прозрачного сока.