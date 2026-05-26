Если раньше от приготовления домашнего кваса вас отпугивал долгий процесс – то это уже в прошлом. Замечательный напиток можно получить минимальными усилиями, нужно будет лишь дать ему немного времени, чтобы он настоялся, рассказывает TikTok gotuem_z_ketrin.
Как легко приготовить домашний квас?
Ингредиенты:
– 1 чайная ложка растворимого кофе;
– 1 чайная ложка сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка лимонной кислоты;
– 1 стакан сахара;
– горсть изюма;
– 2,5 литра воды (1 литр теплой и 1,5 литра холодной)
Замечательный домашний напиток за минуты: смотрите видео
Приготовление:
- В глубокую емкость высыпьте все сухие компоненты, залейте теплой водой и тщательно все перемешайте до полного растворения.
- Следом влейте холодную воду, плотно закройте сосуд крышкой и выставьте его на солнце.
- Всего через 2 – 3 часа освежающий напиток будет полностью готов к употреблению, лучше всего употреблять охлажденным.