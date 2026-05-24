Только два ингредиента и несколько минут – вот и все, что нужно для создания нежного десерта. Выглядит как выдумка, но как только попробуете – сразу будете безумствовать от восторга, рассказывает портал "Господинька".
Как сделать десерт "Лолита"?
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 85 граммов желе;
– 200 миллилитров горячей воды;
– 200 граммов творога.
Легко и празднично / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Тщательно растворяем желе с любимым вкусом в горячей воде.
- Затем добавляем в массу творог и хорошо перебиваем погружным блендером.
- Разливаем массу по красивым креманкам и ставим в холодильник до застывания.
- Можно украсить цветами или другими добавками – все зависит от фантазии.