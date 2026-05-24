Лише два інгредієнти і кілька хвилин – ось і все, що потрібно для створення ніжного десерту. Виглядає як вигадка, але як тільки спробуєте – одразу будете шаленіти від захвату, розповідає портал "Господинька".

До речі Полуничний торт "Ізабелла" за 10 хвилин без випікання: його обожнюють усі

Як зробити десерт "Лоліта"?

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 85 грамів желе;
– 200 мілілітрів гарячої води;
– 200 грамів кисломолочного сиру.

Google Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google Додати

Легко та святково / Фото "Господинька"

Приготування:

  1. Ретельно розчиняємо желе з улюбленим смаком у гарячій воді.
  2. Потім додаємо в масу кисломолочний сир та добре перебиваємо занурювальним блендером.
  3. Розливаємо масу по красивих креманках та ставимо у холодильник до застигання.
  4. Можна прикрасити квітами або іншими додатками – усе залежить від фантазії.