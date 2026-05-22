Вкусный клубничный торт – это не всегда про тесто, включение духовки и другие заботы. Можно потратить буквально считанные минуты и получить по-настоящему фантастический результат, утверждает портал "Хозяйка".
Как быстро приготовить торт с клубникой?
- Время: 10 минут + застывание
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 350 граммов печенья к кофе;
– 110 миллилитров растопленного сливочного масла;
– 2 столовые ложки сгущенного молока;
крем:
– 20 граммов желатина;
– 400 граммов творога кисломолочного сыра;
– 140 граммов сахара;
– 250 граммов сметаны;
– 10 граммов ванильного сахара;
клубничная начинка:
– 300 граммов клубники;
– 90 граммов клубничного желе;
– 400 миллилитров кипяченой воды.
Большая порция удовольствия / Фото "Хозяйка"
Приготовление:
- Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки.
- Добавьте к нему растопленное сливочное масло и сгущенное молоко, после чего тщательно перемешайте.
- Выложите полученную массу на дно разъемной формы, хорошо утрамбуйте и поставьте в холодильник для застывания основы.
- Для приготовления крема сначала залейте желатин небольшим количеством воды и оставьте его для набухания, после чего осторожно растопите на водяной бане или в микроволновке (не доводя до кипения).
- В глубокой миске соедините творог, сметану, обычный и ванильный сахар.
- Тщательно перебейте все блендером до состояния гладкого, однородного мусса без комочков.
- Тонкой струйкой влейте растопленный желатин, постоянно помешивая массу.
- Вылейте творожный крем на охлажденную основу из печенья и верните форму в холодильник до полного застывания белого слоя.
- Для финального слоя растворите клубничное желе в горячей кипяченой воде и дайте ему остыть до комнатной температуры.
- Клубнику тщательно помойте, удалите хвостики, нарежьте красивыми ломтиками и аккуратно разложите поверх застывшего творожного крема.
- Осторожно залейте ягоды охлажденным жидким желе и отправьте торт в холодильник минимум на несколько часов (а лучше на ночь), пока верхний слой полностью не превратится в глянцевое ягодное зеркало.