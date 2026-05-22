Вкусный клубничный торт – это не всегда про тесто, включение духовки и другие заботы. Можно потратить буквально считанные минуты и получить по-настоящему фантастический результат, утверждает портал "Хозяйка".

Интересно Как сделать трендовое мороженое "Орео": рецепт вкусности за считанные минуты из 4 ингредиентов

Как быстро приготовить торт с клубникой?

  • Время: 10 минут + застывание
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 350 граммов печенья к кофе;
– 110 миллилитров растопленного сливочного масла;
– 2 столовые ложки сгущенного молока;
крем:
– 20 граммов желатина;
– 400 граммов творога кисломолочного сыра;
– 140 граммов сахара;
– 250 граммов сметаны;
– 10 граммов ванильного сахара;
клубничная начинка:
– 300 граммов клубники;
– 90 граммов клубничного желе;
– 400 миллилитров кипяченой воды.

Google Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google Добавить

Большая порция удовольствия / Фото "Хозяйка"

Приготовление:

  1. Измельчите печенье в крошку с помощью блендера или скалки.
  2. Добавьте к нему растопленное сливочное масло и сгущенное молоко, после чего тщательно перемешайте.
  3. Выложите полученную массу на дно разъемной формы, хорошо утрамбуйте и поставьте в холодильник для застывания основы.
  4. Для приготовления крема сначала залейте желатин небольшим количеством воды и оставьте его для набухания, после чего осторожно растопите на водяной бане или в микроволновке (не доводя до кипения).
  5. В глубокой миске соедините творог, сметану, обычный и ванильный сахар.
  6. Тщательно перебейте все блендером до состояния гладкого, однородного мусса без комочков.
  7. Тонкой струйкой влейте растопленный желатин, постоянно помешивая массу.
  8. Вылейте творожный крем на охлажденную основу из печенья и верните форму в холодильник до полного застывания белого слоя.
  9. Для финального слоя растворите клубничное желе в горячей кипяченой воде и дайте ему остыть до комнатной температуры.
  10. Клубнику тщательно помойте, удалите хвостики, нарежьте красивыми ломтиками и аккуратно разложите поверх застывшего творожного крема.
  11. Осторожно залейте ягоды охлажденным жидким желе и отправьте торт в холодильник минимум на несколько часов (а лучше на ночь), пока верхний слой полностью не превратится в глянцевое ягодное зеркало.