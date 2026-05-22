Мороженое со вкусом печенья "Орео" понравится как взрослым, так и детям. Готовить его очень просто, а результат получается невероятным.

Какие сливки выбрать для мороженого?

Для приготовления настоящего, нежного домашнего мороженого главным критерием является жирность сливок. Забудьте о питьевых сливках жирностью 10% или 15%, которые мы обычно добавляем в кофе – из них получится не кремовый десерт, а кусок льда с ледяными кристаллами, рассказывает Taste. Вам нужны исключительно жирные сливки, на упаковке которых четко указано 33% или 35%. Иногда на них так и пишут – "сливки для взбивания". Именно такой высокий процент жира гарантирует, что основа хорошо собьется в пышную пену, а само мороженое будет иметь тот самый роскошный, тающий вкус настоящего пломбира.

Секрет кроется в кулинарной химии: во время взбивания жирных сливок молекулы жира образуют прочный каркас, который удерживает внутри пузырьки воздуха. Когда вы отправите эту массу в морозильную камеру, будет замерзать не просто вода, а крошечные пузырьки воздуха в жировой оболочке. Благодаря этому домашний десерт получится однородным, мягким и воздушным, без неприятных твердых крупинок льда, которые обычно портят все впечатление от сладкого лакомства.

Также обязательно обращайте внимание на состав продукта, указанный на обороте пачки. В списке ингредиентов должен быть только один пункт – "сливки из коровьего молока".

Почему сливки перед взбиванием надо охлаждать?

Это обязательное условие для создания устойчивой пены. Главную роль в этом процессе играет молочный жир, объясняет портал Pysznosci. В теплых сливках этот жир находится в жидком состоянии. Если начать взбивать такой продукт миксером, шарики жира под ударами венчика будут просто соприкасаться и сливаться вместе, быстро превращаясь в обычное сливочное масло, а жидкая сыворотка отделится.

Когда же сливки тщательно охлаждены, молочный жир внутри них кристаллизуется и становится твердым. Во время работы миксера эти застывшие жировые шарики разбиваются на крошечные кусочки, которые окутывают пузырьки воздуха, попадающие в массу. Они образуют прочный, эластичный каркас-сетку, который надежно удерживает воздух внутри, благодаря чему сливки превращаются в пышный, густой и стойкий крем.

Кроме того, температура влияет на плотность и вязкость самих сливок. Холодная жидкость значительно лучше удерживает пузырьки кислорода на начальном этапе взбивания, не давая им мгновенно лопаться.

Как сделать домашнее мороженое "Орео"?

А теперь делаем вкусности по замечательному рецепту yummy.lera.

Ингредиенты:

– 175 граммов шоколада;

– 500 миллилитров сливок 33%;

– 200 граммов сгущенного молока;

– 200 граммов печенья Oreo.

Это мороженое просто сказочное: смотрите видео

Приготовление:

Поместите в кондитерские мешочки по 30 – 35 граммов шоколада и погрузите их в емкость с горячей водой примерно на 10 – 15 минут, чтобы он полностью растаял. Печенье Oreo мелко покрошите ножом. Идеально охлажденные сливки начните взбивать миксером на самых высоких оборотах, пока они не станут максимально густыми и устойчивыми. Следом влейте сгущенное молоко, еще немного прокрутите миксером для объединения, после чего всыпьте измельченное печенье и аккуратно вымешайте массу лопаткой плавными движениями снизу вверх. Растопленный шоколад внутри кондитерского пакета аккуратно разомните пальцами, чтобы он равномерным тонким слоем покрыл все внутренние стенки, а затем заполните мешок приготовленной сливочной начинкой. Плотно закрутите край пакета, зафиксируйте его и отправьте десерт в морозильную камеру минимум на 2 – 3 часа для полного застывания.

