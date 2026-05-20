Дырочки в блинах – это не просто дополнительный визуальный эффект. В них попадет еще больше сгущенки, варенья или другого добавления, поэтому вкус получится куда насыщеннее, чем обычно.

Как в блинах появляются дырочки?

Секрет появления красивых ажурных дырочек в блинах кроется в обычной физике и химии, а точнее – в пузырьках газа, которые пытаются вырваться на свободу во время жарки, объясняет Gazeta. Когда жидкое тесто попадает на раскаленную сковороду, оно мгновенно прогревается. Газы, которые содержатся внутри теста, начинают резко расширяться от тепла и подниматься вверх.

Они прорывают тонкий слой картофельного или пшеничного крахмала и муки, что уже успел схватиться снизу, и оставляют после себя те самые желанные маленькие отверстия.

Самый простой способ насытить тесто этими газами – добавить в него кисломолочную основу и соду. Если вы готовите блины на кефире, простокваше или йогурте, природная кислота вступает в бурную химическую реакцию с содой. В результате выделяется огромное количество углекислого газа. Поскольку тесто для блинов достаточно жидкое, эти пузырьки легко путешествуют во время нагревания и, лопаясь на горячей поверхности сковороды, превращают обычный блинчик в настоящее кружево.

Если же вы предпочитаете блины на свежем молоке или воде, где нет кислой среды, дырочек достигают с помощью кипятка или дрожжей. Техника "заварного теста", когда в готовую массу тонкой струйкой вливают кипящую воду, заставляет белки и крахмал частично завариться, образуя микроскопические кармашки с паром. При контакте со сковородкой этот пар моментально расширяется и буквально взрывает поверхность блина, создавая сотни мелких дырочек. Дрожжи работают похожим образом, но выделяют газ медленнее, в процессе брожения.

Как жарить блины, чтобы образовались дырочки?

Правильно замешать тесто – это лишь часть результата, рассказывает Pysznosci. Также важно помнить о правильном разогреве и смазывании сковороды.

Поверхность для жарки должна быть почти раскаленной, чтобы тепловой удар по пузырькам газа или пара был моментальным. Если вылить тесто на едва теплую сковороду, газы выйдут медленно и незаметно, а блин останется плоским и сплошным.

Кроме того, легкое смазывание сковороды маслом с помощью кисточки создает тонкую жировую пленку, которая мешает тесту прилипнуть сплошным слоем и помогает краям дырочек держать красивую круглую форму.

Как сделать блины с дырочками?

А теперь – готовить. Все точно получится, если повторить рецепт портала Cookpad.

Ингредиенты:

– 1 яйцо;

– 10 граммов дрожжей;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 125 граммов манки;

– 300 граммов муки;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– щепотка соли.

Приготовление:

В глубокую емкость влейте молоко и воду, после чего добавьте дрожжи. Туда же всыпьте просеянную пшеничную муку, манную крупу, обычный и ванильный сахар, а также разрыхлитель. Следом разбейте куриное яйцо и влейте растительное масло. Тщательно вымешайте все ингредиенты с помощью венчика или блендера, чтобы получить абсолютно гладкую массу без сухих комочков. Готовое жидкое тесто прикройте полотенцем или пищевой пленкой и переместите в теплое место без сквозняков примерно на полчаса, чтобы дрожжи активизировались. Затем аккуратно обомните и перемешайте тесто. Хорошо прогрейте сковороду на плите. Порционно наливайте небольшое количество массы по центру. Подавайте эти воздушные блины горячими, щедро полив их любимым вареньем или сгущенкой.

