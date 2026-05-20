Дірочки у млинцях – це не просто додатковий візуальний ефект. У них потрапить ще більше згущеного молока, варення або іншого додатку, тому смак вийде куди насиченішим, ніж зазвичай.

Як у млинцях зʼявляються дірочки?

Секрет появи красивих ажурних дірочок у млинцях криється у звичайній фізиці та хімії, а точніше – у бульбашках газу, які намагаються вирватися на волю під час смаження, пояснює Gazeta. Коли рідке тісто потрапляє на розпечену пательню, воно миттєво прогрівається. Гази, які містяться всередині тіста, починають різко розширюватися від тепла і підніматися вгору.

Особлива естетика / Фото "Смачні рецепти"

Вони проривають тонкий шар картопляного або пшеничного крохмалю та борошна, що вже встиг схопитися знизу, і залишають після себе ті самі омріяні маленькі отвори.

Найпростіший спосіб наситити тісто цими газами – додати в нього кисломолочну основу та соду. Якщо ви готуєте млинці на кефірі, кисляку або йогурті, природна кислота вступає в бурхливу хімічну реакцію із содою. У результаті виділяється величезна кількість вуглекислого газу. Оскільки тісто для млинців досить рідке, ці бульбашки легко подорожують під час нагрівання і, лопаючись на гарячій поверхні пательні, перетворюють звичайний млинець на справжнє мереживо.

Якщо ж ви віддаєте перевагу млинцям на свіжому молоці чи воді, де немає кислого середовища, дірочок досягають за допомогою окропу або дріжджів. Техніка "заварного тіста", коли в готову масу тонкою цівкою вливають киплячу воду, змушує білки та крохмаль частково заваритися, утворюючи мікроскопічні кишеньки з парою. Під час контакту з пательнею ця пара моментально розширюється і буквально підриває поверхню млинця, створюючи сотні дрібних дірочок. Дріжджі працюють схожим чином, але виділяють газ повільніше, у процесі бродіння.

Як смажити млинці, щоб утворилися дірочки?

Правильно замішати тісто – це лише частина результату, розповідає Pysznosci. Також важливо памʼятати про правильний розігрів та змащування пательні.

Поверхня для смаження має бути майже розпеченою, щоб тепловий удар по бульбашках газу чи пари був моментальним. Якщо вилити тісто на ледь теплу пательню, гази вийдуть повільно й непомітно, а млинець залишиться пласким і суцільним.

Крім того, легке змащування пательні олією за допомогою пензлика створює тонку жирову плівку, яка заважає тісту прилипнути суцільним шаром і допомагає краям дірочок тримати красиву круглу форму.

Як зробити млинці з дірочками?

А тепер – готувати. Усе точно вийде, якщо повторити рецепт порталу Cookpad.

Інгредієнти:

– 1 яйце;

– 10 грамів дріжджів;

– 1 чайна ложка ванільного цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 125 грамів манки;

– 300 грамів борошна;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка рослинної олії;

– дрібка солі.

Приготування:

У глибоку ємність влийте молоко та воду, після чого додайте дріжджі. Туди ж всипте просіяне пшеничне борошно, манну крупу, звичайний та ванільний цукор, а також розпушувач. Слідом розбийте куряче яйце і влийте рослинну олію. Ретельно вимішайте всі інгредієнти за допомогою вінчика або блендера, щоб отримати абсолютно гладку масу без жодних сухих грудочок. Готове рідке тісто прикрийте рушником або харчовою плівкою і перемістіть у тепле місце без протягів приблизно на пів години, аби дріжджі активізувалися. Потім акуратно обімніть і перемішайте тісто. Добре прогрійте пательню на плиті. Порційно наливайте невелику кількість маси по центру. Подавайте ці повітряні млинці гарячими, щедро поливши їх улюбленим варенням або згущеним молоком.

Сирники – ще один варіант для смачного сніданку. І з цими секретами вони будуть виходити справді ідеальними.

Памʼятайте, що надлишок цукру та яєць може погіршити консистенцію сирників. Важливо дотримуватися правильних пропорцій інгредієнтів та добре відтискати сир від зайвої вологи.