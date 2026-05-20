Деруны являются блюдом с особым шармом традиции и культуры. Готовить их не слишком сложно, но достаточно сделать одну ошибку, чтобы все усилия сошли на нет.

Читайте также Что должно быть первым – мука или яйцо: как правильно обваливать отбивные

Какие есть распространенные ошибки в приготовлении драников?

Главная и самая распространенная ошибка, которая способна испортить деруны еще на старте – это неправильный выбор сорта картофеля, рассказывает "РБК-Украина". Для этого блюда категорически не подходят молодые плоды или сорта с низким содержанием крахмала (они обычно имеют плотную текстуру и розовую или восковую кожуру). Если взять такой картофель, тесто получится слишком жидким, а сами драники на сковороде станут "резиновыми", жесткими и не будут держать форму.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Любимое блюдо / Фото "Аутентичная Украина"

Идеальный выбор – старый, зрелый картофель с высоким содержанием крахмала и желтоватым мякишем, который обеспечит правильную густоту и пышность.

Второй критический промах заключается в игнорировании лишнего сока и потемнении массы. После натирания картофель мгновенно начинает выделять большое количество жидкости. Если ее не отжать, вам придется всыпать слишком много муки, что превратит нежные овощные оладьи в глевкие картофельные лепешки. Натертую массу надо обязательно слегка отжать руками или через сито. А чтобы тесто не приобрело неэстетичный серо-синий цвет из-за окисления на воздухе, вместе с картофелем обязательно надо натереть репчатый лук – его сок работает как природный антиоксидант и сохраняет красивый золотистый оттенок.

Еще одна ошибка касается чрезмерного увлечения связывающими ингредиентами, в частности мукой и яйцами. Пытаясь подстраховаться, чтобы тесто не развалилось, неопытные кулинары добавляют несколько яиц и стакан муки. В результате вместо классических драников получаются обычные оладьи с легким картофельным привкусом. На самом деле для большой миски теста достаточно всего одной столовой ложки муки (или крахмала, который осел на дне отжатого сока) и одного яйца. Главное – дать естественному крахмалу выполнить свою работу.

Как правильно жарить драники?

Деруны очень легко испортить неправильным температурным режимом во время жарки, отмечает УНИАН. Их ни в коем случае нельзя выкладывать на едва теплую сковороду с непрогретым маслом – в таком случае картофель, как губка, впитает в себя весь жир, станет гливкой и досадно размокнет.

Сковорода должна быть раскаленной, а масла – достаточно, чтобы драники жарились быстро, покрываясь хрустящей румяной корочкой, которая запечатает все соки внутри. При этом огонь должен быть средним, чтобы середина успела полностью пропечься и не осталась сырой.

Как приготовить драники?

Все секреты узнали – пришло время наслаждаться. С рецептом o_gorodnik все будет легко и быстро.

Ингредиенты:

– 500 граммов картофеля;

– 100 граммов лука;

– 1 куриное яйцо;

– 25 граммов крахмала;

– соль, перец по вкусу.

Готовим любимые драники: смотрите видео

Приготовление:

Очистите картофель и лук, положите их в чашу блендера, добавьте немного соли и перебейте до состояния гладкого, однородного пюре. Лук в этом процессе является обязательным, поскольку его сок работает как природный антиоксидант и не позволяет картофельной массе потемнеть. После этого переложите все на мелкое сито, чтобы избавиться от лишней жидкости, которая мешает выпеканию. Сок, что стек в миску, не спешите выливать – подождите буквально минуту, пока на самом дне осядет плотный слой натурального белого крахмала, после чего осторожно слейте темную воду, а сам осадок верните обратно к отжатым овощам. Добавьте к картофельной смеси сырое яйцо, щепотку молотого перца и весь собранный со дна крахмал, после чего тщательно перемешайте все до полной однородности. Благодаря использованию родного крахмала тесто идеально держать форму на сковороде без единой ложки пшеничной муки, что сделает ваши драники чистыми на вкус и невероятно нежными внутри. Теперь щедро разогрейте растительное масло на сковороде и порционно выкладывайте массу ложкой, формируя небольшие круглые оладьи одинакового размера. Жарьте их на среднем огне примерно по две минуты с каждой стороны, ориентируясь на появление красивой золотистой и очень хрустящей корочки. Готовое блюдо на несколько секунд выложите на бумажную салфетку, чтобы она впитала весь избыточный жир, и сразу подавайте к столу горячими, пока держится идеальный хруст краев.

Что еще вкусного приготовить?

Приходит сезон клубники – пришло время наслаждаться любимой ягодой. Для этого прекрасно подойдет легкий и нежный торт.

Здесь все решает простое сочетание: мягкий бисквит, сладкий крем и сочная клубника. Такая гармония покорит даже требовательных гурманов.