Деруни є стравою з особливим шармом традиції та культури. Готувати їх не надто складно, але достатньо зробити одну помилку, щоб усі зусилля зійшли нанівець.

Які є поширені помилки у приготуванні дерунів?

Головна й найпоширеніша помилка, яка здатна зіпсувати деруни ще на старті – це неправильний вибір сорту картоплі, розповідає "РБК-Україна". Для цієї страви категорично не підходять молоді плоди або сорти з низьким вмістом крохмалю (вони зазвичай мають щільну текстуру і рожеву чи воскову шкірку). Якщо взяти таку картоплю, тісто вийде занадто рідким, а самі деруни на пательні стануть "гумовими", жорсткими й не триматимуть форми.

Улюблена страва / Фото "Автентична Україна"

Ідеальний вибір – стара, зріла картопля з високим вмістом крохмалю та жовтуватим м'якушем, яка забезпечить правильну густоту і пишність.

Другий критичний промах полягає в ігноруванні зайвого соку та потемнінні маси. Після натирання картопля миттєво починає виділяти велику кількість рідини. Якщо її не відтиснути, вам доведеться всипати забагато борошна, що перетворить ніжні овочеві оладки на глевкі картопляні коржі. Натерту масу треба обов'язково злегка віджати руками або через сито. А щоб тісто не набуло неестетичного сіро-синього кольору через окислення на повітрі, разом із картоплею обов'язково треба натерти ріпчасту цибулю – її сік працює як природний антиоксидант і зберігає красивий золотавий відтінок.

Ще одна помилка стосується надмірного захоплення зв'язуючими інгредієнтами, зокрема борошном та яйцями. Намагаючись підстрахуватися, щоб тісто не розвалилося, недосвідчені кулінари додають кілька яєць і склянку борошна. У результаті замість класичних дерунів виходять звичайні оладки з легким картопляним присмаком. Насправді для великої миски тіста достатньо всього однієї столової ложки борошна (або крохмалю, який осів на дні відтиснутого соку) та одного яйця. Головне – дати природному крохмалю виконати свою роботу.

Як правильно смажити деруни?

Деруни дуже легко зіпсувати неправильним температурним режимом під час смаження, наголошує УНІАН. Їх у жодному разі не можна викладати на ледь теплу пательню з непрогрітою олією – у такому разі картопля, наче губка, вбере в себе весь жир, стане гливкою і прикро розмокне.

Пательня має бути розпеченою, а олії – достатньо, щоб деруни смажилися швидко, покриваючись хрусткою рум'яною скоринкою, яка запечатає всі соки всередині. Водночас вогонь має бути середнім, аби середина встигла повністю пропектися і не залишилася сирою.

Як приготувати деруни?

Всі секрети дізналися – настав час насолоджуватися. З рецептом o_gorodnik все буде легко та швидко.

Інгредієнти:

– 500 грамів картоплі;

– 100 грамів цибулі;

– 1 куряче яйце;

– 25 грамів крохмалю;

– сіль, перець до смаку.

Приготування:

Очистіть картоплю та цибулю, покладіть їх у чашу блендера, додайте трохи солі й перебийте до стану гладкого, однорідного пюре. Цибуля в цьому процесі є обов'язковою, оскільки її сік працює як природний антиоксидант і не дозволяє картопляній масі потемніти. Після цього перекладіть усе на дрібне сито, щоб позбутися зайвої рідини, яка заважає випіканню. Сік, що стік у миску, не поспішайте виливати – зачекайте буквально хвилину, поки на самому дні осяде щільний шар натурального білого крохмалю, після чого обережно злийте темну воду, а сам осад поверніть назад до відтиснутих овочів. Додайте до картопляної суміші сире яйце, дрібку меленого перцю та весь зібраний зі дна крохмаль, після чого ретельно перемішайте все до повної однорідності. Завдяки використанню рідного крохмалю тісто ідеально триматиме форму на пательні без жодної ложки пшеничного борошна, що зробить ваші деруни чистими на смак та неймовірно ніжними всередині. Тепер щедро розігрійте рослинну олію на пательні та порційно викладайте масу ложкою, формуючи невеликі круглі оладки однакового розміру. Смажте їх на середньому вогні приблизно по дві хвилини з кожного боку, орієнтуючись на появу красивої золотавої та дуже хрусткої скоринки. Готову страву на кілька секунд викладіть на паперову серветку, щоб вона ввібрала весь надлишковий жир, і відразу подавайте до столу гарячими, поки тримається ідеальний хрускіт країв.

