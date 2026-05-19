Жульєн – це порція насолоди, від якої неможливо відмовитися. Жодних довгих приготувань – у сучасному ритмі життя на це просто немає часу.

Хто вигадав жульєн?

Історія жульєну сповнена дивовижних кулінарних трансформацій. Те, що сьогодні у країнах Східної Європи називають жульєном, у самій Франції має зовсім інше значення. Слово "julienne" у французькій гастрономії – це не назва конкретної страви з грибами та сиром, а спосіб нарізання свіжих овочів тонкими довгими смужками, подібними до спагеті, розповідає Medium. Цей метод винайшов і вперше описав у 1722 році легендарний французький шеф-кухар Франсуа Массіало у своїй канонічній книзі "Королівський і буржуазний кухар".

Страва з дивовижною історією / Фото Freepik

Спочатку "нарізка жульєн" використовувалася переважно для приготування легких весняних супів та соусів, де овочі завдяки своїй тонкості варилися за лічені хвилини, зберігаючи максимум вітамінів та яскравий колір.

Сама назва, за найпопулярнішою версією, походить від поширеного французького чоловічого імені Жюльєн (Julien), яке носив один із тогочасних талановитих су-шефів, що довів цю техніку нарізання до абсолютного автоматизму та ресторанного ідеалу. Трансформація овочевої нарізки у гарячу порційну закуску з куркою, грибами та вершками відбулася значно пізніше на теренах Східної Європи в епоху розквіту франкофілії серед аристократії.

Місцеві кухарі запозичили вишукане французьке слово для страви, де гриби та м'ясо також нарізалися дрібною, тонкою соломкою. Вони об'єднали цю техніку з традиційним слов'янським запіканням у глиняних горщиках під сметаною, створивши унікальний гастрономічний гібрид, який зберіг за собою горду французьку назву "жульєн".

У класичній французькій кухні аналог нашого жульєну називається "кокот" або "гратен" (gratin), оскільки його запікають у спеціальному маленькому металевому або керамічному посуді з довгою ручкою. Головний секрет цієї страви полягає в ідеальному поєднанні ніжних обсмажених печериць чи білих грибів, соковитого курячого філе та оксамитового соусу бешамель або жирних вершків. Усе це щедро засипається тертим твердим сиром і запікається до утворення глянцевої золотавої скоринки.

Як вибрати печериці?

Вибрати свіжі печериці в магазині насправді дуже просто. Перш за все, оцініть їхній колір та текстуру. Хороші гриби мають бути чистими, матовими, приємного білого або кремового кольору, без жодних темних плям чи жовтизни, підказує Onet.

Обов'язково помацайте їх: якісна печериця завжди пружна і тверда. Якщо гриб злегка м'який, липкий або покритий слизом — він уже залежався і купувати його не варто.

Другий важливий секрет ховається під капелюшком. Переверніть гриб і подивіться на його внутрішню сторону. У наймолодших та найсоковитіших печериць ніжні пластинки повністю закриті суцільною білою плівкою. Якщо ця "вуаль" уже порвалася, а самі пластинки всередині стали темно-коричневими або чорними, гриб перезрів. Він буде сухуватим і під час готування зробить вашу страву негарно темною.

Також обов'язково довіряйте своєму нюху. Свіжі печериці мають дуже приємний, ледь вловимий аромат лісової землі та свіжості. Якщо ж від лотка тхне сирістю або пліснявою, залиште його на полиці.

Як приготувати жульєн в булці?

Всі секрети дізналися – починаємо готувати. Найлегше це буде з рецептом Gotuyemo_vdoma.

Інгредієнти:

– 20 булочок;

– 250 грамів сиру;

– 500 грамів печериць;

– 3 курячих філе;

– 400 грамів сметани;

– 1 цибуля;

– зубчик часнику;

– сіль, перець та кріп до смаку.

Приготування:

Зріжте з булочок верхівки та обережно вийміть м'якуш, залишаючи міцні стінки, щоб вийшли акуратні їстівні горщики. Дрібно наріжте куряче філе, печериці та цибулю. Обсмажте на пательні цибулю до м'якості, додайте курку з грибами і смажте все разом до повного випаровування зайвої вологи. Влийте до пательні сметану, додайте вичавлений часник, подрібнений кріп, сіль та перець. Протушкуйте масу кілька хвилин на маленькому вогні, щоб соус став густим і оксамитовим. Наповніть отриманою начинкою підготовлені булочки, щедро засипте зверху тертим твердим сиром і прикрийте зрізаними верхівками-кришечками. Запікайте в духовці за температури 180 градусів доти, поки сир повністю розплавиться, а хліб стане хрустким.

