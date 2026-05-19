Жульен – это порция наслаждения, от которой невозможно отказаться. Никаких долгих приготовлений – в современном ритме жизни на это просто нет времени.

Кто придумал жульен?

История жульена полна удивительных кулинарных трансформаций. То, что сегодня в странах Восточной Европы называют жульеном, в самой Франции имеет совсем другое значение. Слово "julienne" во французской гастрономии – это не название конкретного блюда с грибами и сыром, а способ нарезания свежих овощей тонкими длинными полосками, подобными спагетти, рассказывает Medium. Этот метод изобрел и впервые описал в 1722 году легендарный французский шеф-повар Франсуа Массиало в своей канонической книге "Королевский и буржуазный повар".

Блюдо с удивительной историей / Фото Freepik

Сначала "нарезка жульен" использовалась преимущественно для приготовления легких весенних супов и соусов, где овощи благодаря своей тонкости варились за считанные минуты, сохраняя максимум витаминов и яркий цвет.

Само название, по самой популярной версии, происходит от распространенного французского мужского имени Жюльен (Julien), которое носил один из тогдашних талантливых су-шефов, что довел эту технику нарезки до абсолютного автоматизма и ресторанного идеала. Трансформация овощной нарезки в горячую порционную закуску с курицей, грибами и сливками состоялась значительно позже на территории Восточной Европы в эпоху расцвета франкофилии среди аристократии.

Местные повара позаимствовали изысканное французское слово для блюда, где грибы и мясо также нарезались мелкой, тонкой соломкой. Они объединили эту технику с традиционным славянским запеканием в глиняных горшочках под сметаной, создав уникальный гастрономический гибрид, который сохранил за собой гордое французское название "жульен".

В классической французской кухне аналог нашего жульена называется "кокот" или "гратен" (gratin), поскольку его запекают в специальной маленькой металлической или керамической посуде с длинной ручкой. Главный секрет этого блюда заключается в идеальном сочетании нежных обжаренных шампиньонов или белых грибов, сочного куриного филе и бархатного соуса бешамель или жирных сливок. Все это щедро засыпается тертым твердым сыром и запекается до образования глянцевой золотистой корочки.

Как выбрать шампиньоны?

Выбрать свежие шампиньоны в магазине на самом деле очень просто. Прежде всего, оцените их цвет и текстуру. Хорошие грибы должны быть чистыми, матовыми, приятного белого или кремового цвета, без темных пятен или желтизны, подсказывает Onet.

Обязательно пощупайте их: качественный шампиньон всегда упругий и твердый. Если гриб слегка мягкий, липкий или покрыт слизью - он уже залежался и покупать его не стоит.

Второй важный секрет скрывается под шляпкой. Переверните гриб и посмотрите на его внутреннюю сторону. У самых молодых и сочных шампиньонов нежные пластинки полностью закрыты сплошной белой пленкой. Если эта "вуаль" уже порвалась, а сами пластинки внутри стали темно-коричневыми или черными, гриб перезрел. Он будет суховатым и во время готовки сделает ваше блюдо некрасиво темным.

Также обязательно доверяйте своему обонянию. Свежие шампиньоны имеют очень приятный, едва уловимый аромат лесной земли и свежести. Если же от лотка пахнет сыростью или плесенью, оставьте его на полке.

Как приготовить жульен в булке?

Все секреты узнали – начинаем готовить. Легче всего это будет с рецептом Gotuyemo_vdoma.

Ингредиенты:

– 20 булочек;

– 250 граммов сыра;

– 500 граммов шампиньонов;

– 3 куриных филе;

– 400 граммов сметаны;

– 1 лук;

– зубчик чеснока;

– соль, перец и укроп по вкусу.

Приготовление:

Срежьте с булочек верхушки и осторожно выньте мякиш, оставляя крепкие стенки, чтобы получились аккуратные съедобные горшочки. Мелко нарежьте куриное филе, шампиньоны и лук. Обжарьте на сковороде лук до мягкости, добавьте курицу с грибами и жарьте все вместе до полного испарения лишней влаги. Влейте в сковороду сметану, добавьте выжатый чеснок, измельченный укроп, соль и перец. Протушите массу несколько минут на маленьком огне, чтобы соус стал густым и бархатистым. Наполните полученной начинкой подготовленные булочки, щедро засыпьте сверху тертым твердым сыром и прикройте срезанными верхушками-крышечками. Запекайте в духовке при температуре 180 градусов до тех пор, пока сыр полностью расплавится, а хлеб станет хрустящим.

