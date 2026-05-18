Его можно подать как гарнир или добавить в салат. Он прекрасно сочетается с курицей, свининой или бараниной. Вкус легко меняется специями, бульоном, зеленью, лимоном или томатами, поэтому булгур не надоедает, читайте в материале 24 Канала.

Как варить булгур?

Булгур бывает разного помола, и именно от этого зависит способ приготовления, пишет The mediterranean dish. Мелкий булгур часто достаточно просто залить горячей водой и оставить под крышкой, а более крупный обычно нужно варить.

После закипания булгур лучше почти не перемешивать. Его стоит оставить на слабом огне под крышкой, чтобы зерна спокойно впитали жидкость. Когда крупа готова, ей следует дать еще несколько минут постоять. Благодаря такому лайфхаку текстура будет лучше и более воздушной. Для насыщенного вкуса можно использовать не воду, а овощной или куриный бульон.

Рецепт приготовления булгура

Булгур прекрасно подходит как самостоятельный гарнир или основа для основных блюд. Его очень легко приготовить – на самом деле, его часто не варят, а замачивают в жидкости, пока он не станет мягким,

– утверждает автор кулинарных книг Кэти Воркман.

Время : 40 минут

Ингредиенты:

– 1 стакан булгура;

– 2 стакана воды или бульона;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 столовая ложка оливкового или сливочного масла.

Невероятная крупа / Фото Тһе mom 100

Приготовление:

Булгур пересыпьте в сито и по желанию быстро промойте холодной водой. В кастрюлю влейте воду или бульон, добавьте соль и оливковое или сливочное масло. Доведите жидкость до кипения, после чего всыпьте булгур и хорошо перемешайте. Уменьшите огонь до минимального, накройте кастрюлю крышкой и варите примерно 10 – 15 минут. Во время варки крышку лучше не открывать, чтобы крупа равномерно впитала всю жидкость. Когда булгур станет мягким и вода полностью испарится, снимите кастрюлю с огня и оставьте под крышкой еще на 10 минут. Затем разрыхлите крупу вилкой и подавайте как гарнир или основу для салатов.

Сколько варить булгур?

Булгур готовится значительно быстрее, чем многие другие крупы, если правильно все сделать, он получится рассыпчатым и ароматным.

Булгур, который используют в различных блюдах средиземноморской и ближневосточной кухни, пропаривают во время производства, поэтому он быстро готовится, но сохраняет клетчатку и питательные вещества цельного зерна,

– отмечает Марта Стюарт.

Мелкий булгур часто даже не требует варки – его достаточно залить кипятком, накрыть крышкой и оставить примерно на 10 – 15 минут. За это время зерна впитывают жидкость и становятся мягкими.

Средний или грубый булгур лучше всего варить на слабом огне примерно 12 – 15 минут после закипания. Важно не готовить его слишком долго, потому что крупа быстро теряет рассыпчатость и становится слишком мягкой.

После закипания его лучше оставить под крышкой, чтобы зерна спокойно впитали всю жидкость. Так крупа получается более воздушной и не превращается в кашу.

Пропорции воды и булгура

Для булгура чаще всего используют пропорцию 1:2 – одна часть крупы на две части воды. Именно так он получается мягким, но не превращается в кашу. Например, на 1 стакан булгура берут примерно 2 стакана воды или бульона. Важен не только объем воды, но и сам тип булгура. Мелкий булгур не нужно ставить на огонь – его можно просто залить горячей водой и оставляют набухать.

Ароматное блюдо / Фото Vecteezy

Булгур лучше засыпать уже в горячую воду. После закипания огонь уменьшить, кастрюлю накрыть крышкой и варить до впитывания жидкости.

Некоторые повара добавляют не ровно 2 стакана воды, а чуть меньше или больше в зависимости от того, какой результат нужен. Но базовая пропорция 1:2 остается самой распространенной и удобной для большинства рецептов.

Как готовить булгур правильно?

Чтобы булгур получился действительно рассыпчатым, важно не спешить с водой, информирует Karaca. Сначала крупу его надо несколько минут обжарить в масле. Именно этот этап помогает зернам лучше держать форму во время варки.

Для этого подойдет как сливочное масло, так и оливковое масло. Когда булгур немного прогреется и станет ароматнее, тогда уже добавить горячую воду или бульон. Еще одна важная деталь – температура жидкости, лучше использовать именно горячую воду, а не холодную. Так зерна равномернее готовятся и не теряют текстуру. После добавления жидкости огонь стоит сразу уменьшить до минимального, а кастрюлю накрыть крышкой.

Для более насыщенного вкуса к булгуру часто добавляют обжаренный лук или томатную пасту еще перед варкой. Такой прием делает гарнир более ароматным даже без большого количества специй.

После приготовления булгур не рекомендуют сразу раскладывать по тарелкам. Ему лучше дать постоять под крышкой еще примерно 10 минут. За это время зерна окончательно впитывают остатки пара и становятся более рыхлыми. Уже перед подачей булгур можно легко разрыхлить вилкой – тогда он будет более воздушным и не слипнется в плотную массу.

Рецепты с булгуром

Булгур с курицей и овощами

Время : 45 минут

Ингредиенты:

– 400 граммов булгура;

– 500 граммов куриного филе;

– 300 граммов моркови;

– 250 граммов лука;

– 30 граммов изюма;

– 1 головка чеснока;

– 1 острый перец;

– 1 литр воды;

– 2,5 чайной ложки соли;

– 5 чайных ложек приправы к плову;

– зира по вкусу;

– куркума по вкусу;

– масло для жарки.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. В сковороде хорошо разогрейте немного масла и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки. Тем временем морковь нарежьте тонкими полосками, как для плова, а лук – полукольцами. Булгур промойте один раз в холодной воде, чтобы убрать лишнюю пыль и крахмал, после чего дайте стечь жидкости. К обжаренному мясу добавьте морковь и немного протушите, чтобы она стала мягче. Затем выложите лук и перемешайте. Всыпьте приправу к плову, зиру и по желанию немного куркумы для более насыщенного цвета. Все хорошо перемешайте и дайте специям несколько минут прогреться вместе с овощами и мясом. Подготовленные овощи с мясом переложите в чашу мультиварки или кастрюлю с толстым дном. Сверху равномерно высыпьте булгур, добавьте соль и слегка перемешайте. Влейте литр воды – она должна покрывать крупу. В середину положите целую головку чеснока и острый перец. Если не любите слишком острые блюда, перец не разрезайте. Добавьте изюм и еще раз аккуратно перемешайте. Закройте мультиварку и готовьте на режиме "Крупы" примерно 28 – 30 минут. Если готовите на плите, тушите блюдо под крышкой на минимальном огне до полного впитывания жидкости. После завершения приготовления оставьте булгур настояться еще примерно на 20 минут под закрытой крышкой, чтобы он хорошо запарился и насытился ароматами. Перед подачей достаньте острый перец и чеснок, а булгур аккуратно перемешайте.

Сливочный булгур с курицей

Время : 45 минут

Ингредиенты:

– 500 граммов куриного филе;

– 15 граммов масла для жарки;

– 150 граммов лука;

– 200 граммов моркови;

– 3 зубчика чеснока;

– 200 граммов сухого булгура;

– 600 миллилитров воды;

– 200 граммов сливок;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

В сковороде хорошо разогрейте масло и выложите куриное филе, нарезанное небольшими кусочками. Обжаривайте мясо на среднем огне до легкой золотистой корочки. После этого добавьте мелко нарезанный лук и готовьте еще примерно 4 минуты, постоянно перемешивая. Морковь натрите на терке или нарежьте тонкой соломкой, высыпьте к мясу и овощам и обжаривайте еще около 5 минут, чтобы она стала мягче. Булгур хорошо промойте холодной водой и пересыпьте в сковородку. Влейте сливки и воду так, чтобы жидкость полностью покрывала крупу. Добавьте соль, черный перец и измельченный чеснок. Все хорошо перемешайте, накройте крышкой и готовьте на небольшом огне примерно 20 минут, пока булгур не станет мягким и не впитает всю жидкость. Готовое блюдо оставьте под крышкой еще на несколько минут, чтобы оно настоялось и стало еще нежнее.

Варка булгура – советы

Булгур после приготовления лучше не оставлять просто так в кастрюле. Его стоит разрыхлить вилкой, а не ложкой – так зерна не слипнутся и не превратятся в плотную массу.

Для плова, теплого гарнира или блюд с томатной основой стоит брать более крупный булгур. Мелкий больше годится для салатов вроде табуле, потому что быстро размягчается и не дает той упругой текстуры, которая нужна в горячих блюдах.

Если булгур нужен для салата, его надо полностью охладить перед смешиванием с овощами, зеленью и заправкой. Теплая крупа быстро размягчает огурцы, перец и зелень, а лимонная заправка не поглотится неравномерно.

Для приготовления салата с булгуром, его следует сварить, охладить, а тогда уже сочетать с остальными составляющими. Еще один полезный совет – не делать булгур слишком нейтральным, если он будет основой блюда. Крупа хорошо принимает специи, зелень, лимонный сок, чеснок, оливковое масло, томаты и бобовые. Стоит подбирать к булгуру специи и травы под стиль блюда: например, для итальянской кухни – орегано, чеснок и базилик, а для ближневосточной – кориандр, корицу или шафран.

Калорийность булгура

Калорийность готового булгура довольно умеренная: в 1 стакане вареной крупы, то есть примерно в 182 граммах, содержится около 151 калории. В этой же порции есть 34 грамма углеводов, 6 граммов белка и менее 1 грамма жира, пишет Healthline.

Каша с отличным составом / Фото vecteezy

Если сравнивать с некоторыми другими крупами, булгур имеет немного более низкую калорийность, чем коричневый рис или киноа. Поэтому при подсчете порции удобно ориентироваться именно на готовый продукт: один стакан вареного булгура – это примерно 151 калория.

Нужно ли промывать булгур?

Булгур не относится к тем крупам, которые обязательно нужно долго мыть перед приготовлением. Булгур иногда стоит промыть не из-за самой крупы, а из-за способа ее хранения. Если пачка была уже открыта или крупа пересыпана в контейнер без крышки, в ней может появиться мелкая пыль или посторонний запах.

В таком случае достаточно коротко сполоснуть булгур холодной водой и сразу хорошо слить жидкость, чтобы зерна не начали впитывать лишнюю влагу еще до приготовления. Его не стоит долго полоскать, промывание немного меняет поверхность зерна. Если булгур нужен для салата с четкой, рассыпчатой текстурой, некоторые повара вообще его не моют, чтобы крупа лучше держала форму и активнее впитывала заправку уже после приготовления. А для горячих блюд с большим количеством специй или соуса легкое промывание часто не имеет большой разницы.

Как сварить булгур на гарнир?

Время : 25 минут

Ингредиенты:

– 200 граммов булгура;

– 200 миллилитров воды;

– 30 граммов сливочного масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Булгур по желанию быстро промойте холодной водой и дайте стечь лишней жидкости. В сковородке или кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло. Высыпьте булгур и обжаривайте его на небольшом или среднем огне примерно 7 – 8 минут, постоянно помешивая. Крупа должна пропитаться маслом, стать более ароматной и слегка золотистой. Именно благодаря обжариванию булгур получается рассыпчатым и имеет приятный ореховый привкус. После этого влейте горячую воду в соотношении 1:1. Сразу добавьте соль по вкусу и хорошо перемешайте. Накройте посуду крышкой, уменьшите огонь до минимального и готовьте примерно 10 – 12 минут, пока булгур не впитает всю жидкость. Во время приготовления крышку лучше не открывать, чтобы крупа равномерно пропарилась. Когда вода полностью испарится, выключите огонь и оставьте булгур под крышкой еще на 5 – 10 минут. Затем осторожно разрыхлите вилкой и подавайте как гарнир или основу для других блюд.

Сколько минут варить булгур?

Булгур не варят очень долго, как макароны или картофель. Здесь важнее не передержать крупу. Как только зерна стали мягкими, но еще держат форму – огонь лучше выключить. Если булгур варится слишком долго, он быстро теряет свою характерную упругость и становится больше похожим на густую кашу, чем на рассыпчатый гарнир.

Также булгур после выключения продолжает как бы вариться под крышкой. Этот момент нужно помнить и рассчитывать время с учетом этого. Крупа еще будет впитывать остаточный пар и жидкость уже без активного кипения. Поэтому булгур часто выглядит идеально именно через несколько минут после приготовления, а не сразу на плите.

Способы варки булгура

Булгур можно готовить даже без кастрюли – например, в термосе. Для этого термос следует ошпарить кипятком, чтобы он внутри был теплым, засыпать крупу и залить горячей жидкостью. дальше его оставляют настаиваться. Такой способ прекрасно подходит для быстрого обеда или ланча на работе. Булгур постепенно набухает и сохраняет более плотную текстуру, чем во время активного кипения.

Поджарьте булгур на сухой сковороде перед варкой – крупа получит еще более насыщенный ореховый вкус,

– советует Евгений Клопотенко.

Также эту крупу можно приготовить в духовке. Смешать с овощами, специями, бульоном или томатным соусом и запечь под фольгой или крышкой. В таком способе крупа впитывает вкус не только воды, а всего блюда сразу. Поэтому булгур часто получается более ароматным и насыщенным, чем после обычной варки на плите.

Булгур – рецепт для начинающих

Такой салат из булгура, нута и овощей, приятно удивит гостей, информирует Оnce upona chef.

Время: 40 минут

40 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов булгура;

– 400 миллилитров воды;

– 1 банка нута;

– 1 большой огурец;

– 1 красный сладкий перец;

– 4 – 5 зеленых луковиц;

– 20 граммов свежего укропа;

– 20 граммов свежей петрушки.

Для заправки:

– 60 миллилитров оливкового масла;

– 60 миллилитров лимонного сока;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка соли;

– черный молотый перец по вкусу.

Замечательное сочетание вкусов / Фото Оnce upona chef

Приготовление:

Булгур пересыпьте в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Уменьшите огонь до минимального, накройте крышкой и варите примерно 12 – 15 минут, пока крупа не станет мягкой и не впитает всю жидкость. После этого оставьте булгур охлаждаться. Нут откиньте на сито, промойте холодной водой и дайте стечь лишней жидкости. Огурец и красный перец нарежьте небольшими кубиками. Зеленый лук, укроп и петрушку мелко измельчите. Для заправки смешайте оливковое масло, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и черный перец. В большой миске соедините охлажденный булгур, нут, огурец, перец и зелень. Полейте салат заправкой и хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались вкусом. Перед подачей салат можно поставить в холодильник примерно на 20 – 30 минут – так он станет еще ароматнее и насыщеннее.

Вкусы булгура и специи

Булгур имеет землистый и ореховый вкус. Он имеет приятную жевательную текстуру, поэтому его обычно подают как гарнир к блюдам из курицы и мяса в ближневосточной кухне,

– отмечает кулинар Айсегуль.

Булгур имеет довольно мягкий вкус, поэтому хорошо впитывает специи и ароматные добавки. Пользователи Reddit чаще всего советуют начинать с простого сочетания – черного перца, паприки и чеснока. Именно такая база делает крупу более выразительной, но не перебивает ее вкус. Особенно хорошо паприка раскрывается, если булгур приготовить с томатами или овощами. Также популярный вариант – тмин и кориандр.

Они придают булгуру теплый, немного восточный аромат, который хорошо сочетается с оливковым маслом, нутом, баклажанами или запеченным мясом. Некоторые советуют добавлять и щепотку корицы или душистого перца – совсем немного, только для более глубокого аромата. Для свежего вкуса к булгуру часто добавляют сушеную мяту, петрушку, укроп или кинзу.

Особенно популярное сочетание – лимонный сок, оливковое масло и зелень. Именно так булгур часто готовят для теплых салатов или гарниров в средиземноморском стиле.

Приготовление булгура в мультиварке

Время : 35 минут

Ингредиенты:

– 500 – 700 граммов мяса;

– 700 граммов булгура;

– 1 литр воды;

– 1 луковица;

– 1 морковка;

– 1 чайная ложка черного перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1 чайная ложка гранулированного чеснока;

– 1,5 столовой ложки соли;

– растительное масло для жарки.

Приготовление:

Для этого блюда можно использовать как свинину, так и курятину – выбирайте мясо на свой вкус. Лук нарежьте небольшими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Булгур высыпьте на сухую или слегка смазанную маслом сковородку и обжаривайте на небольшом огне, периодически помешивая, чтобы крупа не подгорела. Через несколько минут зерна начнут приобретать легкую золотистую корочку – именно она придает булгуру особый аромат и насыщенный вкус. Отдельно хорошо разогрейте сковородку или чашу мультиварки с небольшим количеством масла. Выложите нарезанное мясо и обжаривайте его до легкой румяности. Сразу немного подсолите и добавьте черный перец. Паприку и гранулированный чеснок пока отложите. Когда мясо слегка подрумянится, добавьте лук и обжаривайте еще несколько минут, пока он не станет мягким. Затем высыпьте морковь, перемешайте и дайте овощам немного протушиться. После этого добавьте паприку и гранулированный чеснок. К мясу и овощам пересыпьте обжаренный булгур, хорошо перемешайте и влейте литр горячей воды. Добавьте остальную соль, еще раз все перемешайте и накройте крышкой. Если готовите в мультиварке, включите режим "Крупы" или "Рис" примерно на 12 минут. На плите блюдо нужно тушить на маленьком огне до полного впитывания жидкости и мягкости крупы. Готовый булгур с мясом оставьте под крышкой еще на несколько минут, чтобы блюдо настоялось. Он получается ароматным, рассыпчатым и очень сытным.

Стоит ли замачивать булгур?

Булгур замачивают не для того, чтобы "спасти" крупу, а чтобы изменить ее текстуру. После короткого замачивания зерна становятся мягче и нежнее, поэтому такой способ часто используют для холодных салатов или легких овощных блюд.

А вот для плова или горячего гарнира булгур чаще готовят без этого этапа – так он лучше держит форму и не теряет упругость. Еще одна причина не оставлять булгур в воде надолго – он очень быстро впитывает влагу. Если переусердствовать с замачиванием, крупа может стать слишком рыхлой еще до приготовления.

Поэтому некоторые повара советуют работать с булгуром так же осторожно, как с кускусом – не "топить" его в воде без надобности, а лишь дать зернам немного набрать влаги.

Как хранить сваренный булгур?

Сваренный булгур лучше не оставлять в горячей кастрюле надолго, особенно под плотно закрытой крышкой. Через пару крупа продолжает смягчаться и может потерять свою рассыпчатую текстуру. Поэтому после остывания булгур часто перекладывают в широкий контейнер – так он быстрее остынет и не станет влажным.

Булгур хорошо переносит повторное разогревание. Его можно добавлять в супы, овощные смеси, теплые салаты или даже быстро обжаривать на сковороде с маслом и специями. В холодильнике готовый булгур обычно хранят несколько дней в герметичном контейнере, чтобы крупа не впитывала посторонние запахи.

Лучшие рецепты булгура

Баклажаны по-провански с булгуром

Это просто замечательное блюдо и подойдет для обеда или ужина, пишет Кѵеѕтіа smaku.

Время : 50 минут

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 50 граммов булгура;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 небольшая луковица;

– 250 граммов фарша из индейки или свинины;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 чайные ложки орегано;

– 0,5 чайной ложки сладкой паприки;

– 0,5 чайной ложки тимьяна;

– 2 столовые ложки измельченной петрушки;

– 1 банка нарезанных помидоров;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Пальчики оближешь / Фото Кѵеѕтіа smaku

Приготовление:

Баклажаны разрежьте вдоль пополам. С помощью ложки аккуратно выньте часть мякоти и семян, оставляя примерно по 2 сантиметра по краям, чтобы лодочки держали форму. Посыпьте баклажаны солью и оставьте примерно на 30 минут – это поможет убрать лишнюю горечь. Мякоть баклажанов не выбрасывайте, ее понадобится добавить к начинке. Булгур отварите в подсоленной воде примерно 10 минут, после чего слейте лишнюю жидкость. Духовку разогрейте до 180 градусов. В большой сковороде разогрейте оливковое масло, высыпьте мелко нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне примерно 7 минут, пока он не станет мягким и прозрачным. Добавьте фарш и, помешивая деревянной лопаткой, обжаривайте еще примерно 7 минут, разбивая крупные кусочки. В конце приготовления добавьте измельченную мякоть баклажанов без семян. К начинке добавьте натертый или пропущенный через пресс чеснок, орегано, паприку, тимьян и измельченную петрушку. Все хорошо перемешайте и коротко прогрейте. Затем влейте половину банки помидоров, перемешайте и тушите еще несколько минут. Снимите сковородку с огня и добавьте готовый булгур. Баклажаны промокните бумажными полотенцами, чтобы убрать лишнюю влагу и соль. Выложите их в форму или на противень, застеленный пергаментом, слегка смажьте оливковым маслом и наполните мясной начинкой с булгуром. Сверху распределите оставшиеся помидоры из банки, немного посолите и поперчите. Запекайте примерно 30 – 35 минут, пока баклажаны не станут мягкими, а начинка хорошо не пропечется. Перед подачей посыпьте блюдо свежей петрушкой.

Суп с крупой булгур, вермишелью с вареными куриными яйцами

Такой суп имеет особый и насыщенный вкус, информирует Сookpad.

Время: 1 час

Ингредиенты:

– 3 картофелины;

– 1,5 литра воды;

– 50 граммов мелкого булгура;

– 30 граммов тонкой вермишели;

– 2 куриных яйца;

– 2 столовые ложки зажарки из лука и моркови;

– 0,5 чайной ложки черного перца;

– 0,5 чайной ложки куркумы;

– 1 чайная ложка сушеного укропа;

– 1 чайная ложка сушеной петрушки;

– соль по вкусу;

– 1 лавровый лист.

Необычный суп / Фото Сookpad

Приготовление:

Яйца отварите вкрутую, после чего переложите в холодную воду, охладите и очистите от скорлупы. Картофель нарежьте небольшими кубиками. Переложите его в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист и доведите до кипения. Когда вода закипит, уменьшите огонь до умеренного. К картофелю высыпьте булгур и тонкую вермишель. Варите суп примерно 15 – 20 минут на небольшом огне, чтобы крупа и овощи стали мягкими. Затем добавьте готовую зажарку из лука и моркови. Всыпьте черный перец, куркуму, сушеный укроп, сушеную петрушку и соль по вкусу. Все хорошо перемешайте, чтобы специи равномерно разошлись по супу. Вареные яйца нарежьте небольшими кубиками и добавьте в кастрюлю примерно через 20 минут после начала варки супа. Дайте блюду прокипеть еще несколько минут на маленьком огне. Готовый суп получается легким, ароматным и очень домашним.

Табуле с булгуром

Табуле – это свежий ближневосточный салат с булгуром и большим количеством зелени, пишет Апіа gotuje.

Час : 40 минут

Ингредиенты:

– 200 граммов булгура;

– 300 миллилитров воды;

– 2 помидора;

– 1 огурец;

– 1 пучок петрушки;

– 10 граммов свежей мяты;

– 3 зеленые луковицы;

– 3 столовые ложки оливкового масла;

– 2 столовые ложки лимонного сока;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Такой салат удивит всех / Фото Апіа gotuje.

Приготовление: