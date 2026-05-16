Бельгийские вафли готовятся легко, а выглядят просто сказочно. А еще – к ним можно добавить абсолютно что угодно – и все равно получится невероятно вкусно.

Кто придумал бельгийские вафли?

Хотя вафли пекли в Европе еще со Средневековья, настоящий фурор произошел в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе. Однако мировое признание пришло позже, в 1964 году, когда бельгиец Морис Вермерш представил свой семейный рецепт на выставке в Нью-Йорке, рассказывает BBC. Сначала он называл их "брюссельскими", но понял, что американцы плохо знают географию Бельгии, поэтому переименовал их в "бельгийские".

Рецепт Вермерша отличался от тогдашних американских аналогов своей легкостью и пышностью. Его жена Роза подавала вафли со взбитыми сливками и свежей клубникой, что было диковинкой для посетителей. Секрет текстуры заключался в использовании дрожжей (или взбитых яичных белков) вместо разрыхлителя, что создавало большие воздушные "карманы". Именно эти глубокие ячейки, идеальны для удерживания сиропа или начинки, стали визитной карточкой десерта.

Стоит различать два основных типа, которые часто путают под общим названием. Брюссельские вафли – это те самые прямоугольные, легкие и хрустящие пластины, которые популяризировал Вермерш. Однако существует и другой популярный вид – Льежские вафли, изобретены, по легенде, поваром принца-епископа Льежского в XVIII веке. Они готовятся из густого теста с добавлением гранулированного "жемчужного" сахара, который во время выпекания карамелизируется, создавая твердую и сладкую оболочку.

Что произошло с Морисом и Розой?

Морис Вермерш достиг успеха, но не стал очень богатым, рассказывает VBT. Основную прибыль семья получила именно во время самой выставки, где они продавали около 2500 вафель в день по цене 1 доллар за штуку, что было довольно дорого в то время). Эти средства позволили семье комфортно жить и развивать свой бизнес в США, но Морис отказался от идеи массового франчайзинга.

Вермерш вообще был перфекционистом. Он лично следил за тем, чтобы каждая вафля выпекалась на чугунных прессах, а не на дешевых электрических аналогах, которые начали появляться позже. Он боялся, что массовое производство испортит рецепт его жены Розы. Из-за этого он не продал лицензию крупным пищевым гигантам, которые могли бы сделать его сказочно богатым.

Дочь Мориса Мари-Поль Вермерш продолжила и участвовала в гастрономических мероприятиях, продавая вафли по оригинальному рецепту 1964 года. Интересно, что семья до сих пор использует те же аутентичные дрожжи и технику, отказываясь от искусственных смесей.

Как приготовить бельгийские вафли?

А теперь пора наслаждаться удивительным блюдом. С рецептом oleksiikhom проблем не будет, а добавки подбирайте себе по вкусу.

Ингредиенты:

– 180 граммов муки;

– 200 миллилитров теплого молока;

– 2 яйца (желтки и белки отдельно);

– 60 граммов сливочного масла;

– 20 – 25 граммов сухих дрожжей;

– щепотка соли;

– 1 чайная ложка ванильного сахара.

Делаем бельгийские вафли без хлопот: смотрите видео

Приготовление:

В теплое молоко добавьте сахар и дрожжи, перемешайте и оставьте на 10 – 15 минут до появления пены. Введите в смесь желтки, растопленное масло, ванильный сахар и соль, после чего тщательно вымешайте. Постепенно всыпайте муку, работая венчиком до получения гладкого текучего теста. Отдельно взбейте белки до мягких пиков и осторожно, движениями снизу вверх, подмешайте их к основной массе. Накройте тесто и оставьте в тепле на 40 – 60 минут для подъема. Для приготовления в форме на газу: разогрейте ее по 3 минуты с каждой стороны и смажьте поверхности маслом. Наливайте тесто так, чтобы оно равномерно распределилось, не вытекая за края. Жарьте примерно по 1 – 2 минуты с каждой стороны до золотистости.

