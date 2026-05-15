Для создания любимых желейок для детей вам нужно будет всего 4 ингредиента и несколько минут. Потом немного терпения – и дети в восторге благодарят вас за конфеты.

Когда желейные конфеты стали популярными?

Путь желейных конфет к мировой популярности начался в середине XIX века с появления "винных пастилок" (Wine Gums) в Великобритании и турецкого лукума, который завезли в Европу. Однако настоящим прорывом стал 1864 год, когда американский кондитер Уильям Шрафт убедил людей отправлять желейные бобы (Jelly Beans) солдатам на фронт во время Гражданской войны в США, рассказывает Bon appetit. Это была первая масштабная популяризация сладостей с мягкой текстурой, которые легко транспортировались и долго хранились.

Новая волна ажиотажа поднялась в 1920-х годах в Германии благодаря Гансу Ригелю, основателю компании Haribo. Он создал "Танцующих мишек" – первых в мире желейных мишек на основе желатина. Хотя сначала они были больше и мягче современных аналогов, идея фигурок в форме животных настолько понравилась детям и взрослым, что за десятилетия бренд стал синонимом желейных сладостей во всей Европе.

Элементарное лакомство, которое стало хитом / Фото Bon appetit

Настоящая глобальная "мания" на желейки охватила мир в 1980-х годах. Именно тогда немецкие мишки официально вышли на американский рынок, а конкуренты начали придумывать сумасшедшие формы: от длинных червячков до яиц и фруктов.

Технологический прогресс позволил сделать конфеты более упругими и добавить им ярких неоновых цветов, что идеально вписывалось в эстетику тогдашней поп-культуры.

Действительно ли в Coca-Cola без сахара нет сахара?

С технической точки зрения, в составе Coca-Cola Zero Sugar действительно отсутствует столовый сахар (сахароза). Вместо него производитель использует интенсивные подсластители – аспартам и ацесульфам калия, рассказывает Healthy food. Эти вещества имеют в сотни раз слаще вкус, чем сахар, поэтому для достижения привычного уровня сладости их добавляют в мизерных количествах.

Это позволяет напитку иметь фактически нулевую калорийность, поскольку организм или не усваивает эти соединения, или получает из них крайне малое количество энергии. Однако следует понимать, что отсутствие сахара не делает напиток "водой". Кроме подсластителей, в составе остается ортофосфорная кислота, кофеин и карамельный краситель.

Стоит знать что "нулевая" калорийность обусловлена и правилами маркировки. Во многих странах законодательство позволяет указывать "0", если содержание сахара меньше чем 0,5 грамма на порцию.

Как приготовить желейки с Coca-Cola

А теперь пришло время немного поколдовать на кухне. С рецептом tak.smachno.tyt это будет быстро и приятно.

Ингредиенты:

– 500 миллилитров Coca-Cola Zero;

– 50 граммов желатина;

– 1 чайная ложка граммов лимонной кислоты;

– 2 столовые ложки стевии.

Дети будут в восторге: смотрите видео

Приготовление:

Соедините желатин с лимонной кислотой и сахаром или подсластителем, после чего сразу залейте смесь водой и оставьте для набухания на 15 – 20 минут. Когда указанное время пройдет, начните прогревать массу на минимальном огне, непрерывно помешивая до полного исчезновения кристаллов желатина. Важно не доводить жидкость до кипения, чтобы не потерять ее желирующие свойства. Готовый сироп разлейте в подготовленные формы и отправьте в холодильник – процесс полного застывания займет около часа.

