Бельгійські вафлі готуються легко, а виглядають просто казково. А ще – до них можна додати абсолютно будь-що – і все одно вийде неймовірно смачно.

Хто придумав бельгійські вафлі?

Хоча вафлі пекли в Європі ще з Середньовіччя, справжній фурор стався у 1958 році на Всесвітній виставці в Брюсселі. Проте світове визнання прийшло пізніше, у 1964 році, коли бельгієць Моріс Вермерш представив свій сімейний рецепт на виставці в Нью-Йорку, розповідає BBC. Спочатку він називав їх "брюссельськими", але зрозумів, що американці погано знають географію Бельгії, тому перейменував їх на "бельгійські".

Рецепт Вермерша відрізнявся від тогочасних американських аналогів своєю легкістю та пишністю. Його дружина Роза подавала вафлі зі збитими вершками та свіжою полуницею, що було дивиною для відвідувачів. Секрет текстури полягав у використанні дріжджів (або збитих яєчних білків) замість розпушувача, що створювало великі повітряні "кишені". Саме ці глибокі клітинки, ідеальні для утримування сиропу чи начинки, стали візитівкою десерту.

Варто розрізняти два основні типи, які часто плутають під загальною назвою. Брюссельські вафлі – це ті самі прямокутні, легкі та хрусткі пластини, які популяризував Вермерш. Проте існує й інший популярний вид – Льєжські вафлі, винайдені, за легендою, кухарем принца-єпископа Льєзького у XVIII столітті. Вони готуються з густого тіста з додаванням гранульованого "перлинного" цукру, який під час випікання карамелізується, створюючи тверду та солодку оболонку.

Що сталося з Морісом та Розою?

Моріс Вермерш досягнув успіху, але не став дуже багатим, розповідає VBT. Основний прибуток родина отримала саме під час самої виставки, де вони продавали близько 2500 вафель на день за ціною 1 долар за штуку, що було досить дорого на той час). Ці кошти дозволили родині комфортно жити та розвивати свій бізнес у США, але Моріс відмовився від ідеї масового франчайзингу.

Вермерш узагалі був перфекціоністом. Він особисто стежив за тим, щоб кожна вафля випікалася на чавунних пресах, а не на дешевих електричних аналогах, які почали з'являтися пізніше. Він боявся, що масове виробництво зіпсує рецепт його дружини Рози. Через це він не продав ліцензію великим харчовим гігантам, які могли б зробити його казково багатим.

Донька Моріса Марі-Поль Вермерш продовжила та брала участь у гастрономічних заходах, продаючи вафлі за оригінальним рецептом 1964 року. Цікаво, що родина досі використовує ті самі автентичні дріжджі та техніку, відмовляючись від штучних сумішей.

Як приготувати бельгійські вафлі?

А тепер пора насолоджуватися дивовижною стравою. З рецептом oleksiikhom проблем не буде, а додатки підбирайте собі до смаку.

Інгредієнти:

– 180 грамів борошна;

– 200 мілілітрів теплого молока;

– 2 яйця (жовтки й білки окремо);

– 60 грамів вершкового масла;

– 20 – 25 грамів сухих дріжджів;

– дрібка солі;

– 1 чайна ложка ванільного цукру.

Робимо бельгійські вафлі без клопотів: дивіться відео

Приготування:

У тепле молоко додайте цукор і дріжджі, перемішайте та залиште на 10 – 15 хвилин до появи піни. Введіть у суміш жовтки, розтоплене масло, ванільний цукор і сіль, після чого ретельно вимішайте. Поступово всипайте борошно, працюючи вінчиком до отримання гладкого текучого тіста. Окремо збийте білки до м’яких піків і обережно, рухами знизу вгору, підмішайте їх до основної маси. Накрийте тісто та залиште в теплі на 40 – 60 хвилин для підйому. Для приготування у формі на газу: розігрійте її по 3 хвилини з кожного боку та змастіть поверхні маслом. Наливайте тісто так, щоб воно рівномірно розподілилося, не витікаючи за краї. Смажте приблизно по 1 – 2 хвилини з кожного боку до золотистості.

