Однако даже в таком простом наборе продуктов все зависит от мелких решений, которые или делают салат действительно удачным, или оставляют его обычным. Стоит иметь под рукой много удачных вариантов – и постоянно экспериментировать.

Рецепт салата из крабовых палочек: как приготовить

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 красный сладкий перец;

– 1 зеленый сладкий перец;

– 10 крабовых палочек;

– пол баклажана;

– 3 красные луковицы;

– 2 столовые ложки черных оливок;

– 2 столовые ложки зеленых оливок;

– 100 граммов сыра фета;

– 1 багет;

– 100 миллилитров оливкового масла;

– 4 столовые ложки сметаны или густого йогурта;

– 2 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка сушеного орегано;

– 1 чайная ложка сушеного базилика;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Особенный салат / Фото smaker

Приготовление:

Багет нарежьте по диагонали длинными ломтиками. Для домашнего соуса смешайте сметану или густой йогурт с измельченным чесноком, щепоткой соли и черного перца, после чего смажьте этой смесью кусочки багета и отложите. Красный и зеленый перец разрежьте пополам и удалите семена, баклажан нарежьте толстыми ломтиками, а красный лук разрежьте пополам. Овощи щедро сбрызните оливковым маслом, посыпьте частью измельченного чеснока и обжарьте на гриле до мягкости и легкой подпеченной корочки. После этого готовые овощи нарежьте небольшими кубиками и переложите в большую миску. Добавьте оливки, нарезанный кубиками сыр фета и крабовые палочки, которые предварительно нарежьте небольшими кусочками по диагонали. Для заправки отдельно смешайте несколько столовых ложек оливкового масла, лимонный сок, орегано, базилик, соль и черный молотый перец до однородности. Готовую заправку влейте к салату и аккуратно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались. Подготовленные ломтики багета выложите на горячий гриль и поджарьте до золотистой хрустящей корочки. Подавайте салат сразу вместе с теплыми гренками.

Как сделать салат из крабовых палочек и сырков?

Время: 20 минут

Порций: 2

Это тот рецепт, который можно попробовать даже в будний день.

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– 3 яйца;

– 2 плавленых сырка;

– 1/2 банки кукурузы;

– зеленый лук по вкусу;

– майонез по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки разделите руками на тонкие волокна и переложите в глубокую миску. Яйца предварительно отварите до готовности, охладите, очистите и натрите на терке. Плавленые сырки также натрите на терке, после чего добавьте их к крабовым палочкам и яйцам. Зеленый лук мелко нарежьте и всыпьте к остальным ингредиентам. Добавьте кукурузу, предварительно слив лишнюю жидкость, заправьте майонезом и хорошо перемешайте, чтобы все составляющие равномерно соединились.

Салат крабовые палочки с кукурузой

Время : 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 4 яйца;

– 1 огурец;

– 1 гранат;

– 3 столовые ложки греческого йогурта;

– 1 чайная ложка горчицы;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– соль;

– черный перец.

Приготовление:

Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками и переложите в миску. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кубиками. Огурец вымойте и нарежьте мелкими кубиками или соломкой. Добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость, а также зерна граната. Для заправки отдельно смешайте греческий йогурт, горчицу и лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу, после чего хорошо перемешайте до однородности. Заправьте салат подготовленной смесью, аккуратно перемешайте.

Салат из крабовых палочек с яйцом

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов моркови по-корейски;

– 360 граммов крабовых палочек;

– 4 вареных яйца;

– 2 плавленых сырка;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– майонез по вкусу.

Приготовление:

В глубокую миску переложите морковь по-корейски. Вареные яйца натрите на терке и добавьте к моркови. Плавленые сырки перед этим немного подморозьте, чтобы их было легче натирать, после чего также натрите и всыпьте к остальным ингредиентам. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками и добавьте в салат. Чеснок измельчите или пропустите через пресс, добавьте вместе с солью и черным молотым перцем. Заправьте майонезом и хорошо перемешайте, чтобы все составляющие равномерно соединились между собой. Перед подачей салат можно ненадолго поставить в холодильник, чтобы вкус стал еще более насыщенным.

Салат из крабовых палочек с майонезом и ананасом

Время : 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 4 яйца;

– 150 граммов консервированного ананаса;

– 1 огурец;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками и переложите в миску. Яйца отварите вкрутую, охладите, очистите и также нарежьте кубиками. Огурец вымойте и нарежьте мелкими кусочками. Консервированный ананас откиньте на сито, чтобы стекла лишняя жидкость, после чего нарежьте кубиками. Добавьте кукурузу, предварительно слив жидкость. Все ингредиенты аккуратно перемешайте, заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу.

Вкусный салат из крабовых палочек

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 300 граммов крабовых палочек;

– 4 вареных яйца;

– 170 граммов плавленого сыра;

– 1/2 банки консервированной кукурузы;

– 1 банан;

– майонез по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки разделите руками на тонкие волокна и выложите первым слоем на тарелку или в салатник. Сверху нанесите тонкую сетку из майонеза. Вареные яйца натрите на крупной терке и равномерно распределите следующим слоем, после чего снова сделайте сетку из майонеза. Плавленый сыр также натрите на крупной терке, выложите поверх яиц и еще раз слегка покройте майонезом. Банан очистите, нарежьте тонкими кружочками или небольшими кусочками и выложите следующим слоем. Завершите салат слоем консервированной кукурузы, предварительно слив лишнюю жидкость. Перед подачей дайте салату немного настояться, чтобы слои хорошо соединились и вкус стал более нежным.

Классический рецепт салат из крабовых палочек слоями

Время : 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– 1 свежий огурец;

– 2 – 3 вареных яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 1 банка кукурузы;

– 150 граммов майонеза;

– зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки натрите или разделите на тонкие волокна и выложите первым слоем в форму или салатник. Поверх нанесите тонкую сетку из майонеза. Свежий огурец натрите или нарежьте тонкой соломкой, выложите следующим слоем и снова слегка промажьте майонезом. Далее натрите на мелкой терке вареные яйца и равномерно распределите их поверх огурца. После этого натрите твердый сыр и выложите отдельным слоем, сверху еще раз нанесите майонез. Последним слоем добавьте кукурузу, предварительно слив жидкость, сверху сделайте аккуратную сетку из майонеза и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Перед подачей салата дайте ему немного настояться, чтобы слои хорошо соединились между собой.

Крабовые палочки с огурцом: хрустящий салат: хрустящий салат

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 морковь;

– 1 – 2 огурца;

– 200 граммов крабовых палочек или крабового мяса;

– 2 столовые ложки натурального йогурта или майонеза;

– 1 столовая ложка сметаны;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу.

Такая вкуснятина / Фото Сookpad

Приготовление:

Морковь очистите и натрите на терке для корейской моркови, чтобы получить тонкую длинную соломку. Огурец также натрите на этой же терке или нарежьте тонкими полосками. Крабовые палочки нарежьте аккуратной соломкой одинаковой толщины. Все подготовленные ингредиенты переложите в глубокую миску, добавьте натуральный йогурт или майонез, сметану, посолите и поперчите по вкусу. Тщательно перемешайте салат, чтобы заправка равномерно покрыла все компоненты, после чего сразу подавайте к столу.

Салат из крабовых палочек классический рецепт с рисом

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 100 граммов риса (примерно 300 граммов в отварном виде);

– 250 – 350 граммов крабовых палочек;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 3 свежих огурца;

– 5 вареных яиц;

– 3 – 4 столовые ложки майонеза;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– укроп по желанию.

Приготовление:

Рис отварите до готовности, после чего полностью охладите и переложите в большую миску, в которой удобно будет смешивать салат. Яйца также отварите до готовности, охладите, очистите от скорлупы и нарежьте мелкими кубиками. Крабовые палочки и свежие огурцы нарежьте мелкими кусочками одинакового размера и добавьте к рису вместе с яйцами. Затем всыпьте консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость. По желанию можно добавить мелко нарезанный укроп. Салат посолите, приправьте черным перцем, заправьте майонезом и тщательно перемешайте до равномерного сочетания всех ингредиентов. Перед подачей дайте салату несколько минут настояться, чтобы вкусы хорошо соединились.

Салат из крабовых палочек с сыром

Время : 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов крабовых палочек;

– 1 большой сладкий перец;

– 2 средние помидоры;

– плавленый или твердый сыр;

– 1 зубчик чеснока;

– майонез по вкусу.

Приготовление:

Крабовые палочки нарежьте тонкой соломкой и переложите в глубокую миску. Сладкий перец очистите от семян, после чего также нарежьте соломкой. Помидоры нарежьте удлиненными кусочками, чтобы они хорошо сочетались с другими ингредиентами. Сыр натрите на терке – можно использовать плавленый, твердый или совместить оба вида для более насыщенного вкуса. Добавьте измельченный чеснок, заправьте салат майонезом и тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Салат получается нежный, сочный и одновременно необычный на вкус.

Легкий салат из крабовых палочек

Время : 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– листья салата;

– 180 граммов консервированной кукурузы;

– 1 огурец;

– зеленый лук;

– 4 – 5 столовых ложек греческого йогурта;

– 1 чайная ложка горчицы;

– соль по вкусу;

– укроп.

Приготовление:

В большую миску выложите листья салата, предварительно порвав его руками на удобные кусочки. Крабовые палочки нарежьте небольшими кусочками, огурец – полукольцами, а зеленый лук мелко порубите. Добавьте к подготовленным ингредиентам консервированную кукурузу, из которой предварительно слейте жидкость. Для заправки отдельно смешайте греческий йогурт, горчицу, соль и мелко нарезанный укроп, после чего хорошо перемешайте до однородной консистенции. Готовой заправкой полейте салат, аккуратно перемешайте и сразу подавайте к столу.

Салат из крабовых палочек: классический рецепт

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 240 граммов крабовых палочек;

– 4 вареных яйца;

– 1 банка консервированной кукурузы;

– 2 свежих огурца;

– 3 столовые ложки майонеза;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– зелень по желанию.

Приготовление:

Крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками и переложите в глубокую миску. Вареные яйца очистите от скорлупы и также нарежьте кубиками одинакового размера. Огурцы вымойте, при необходимости очистите от кожуры и нарежьте мелкими кусочками. К подготовленным ингредиентам добавьте консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость. Заправьте салат майонезом, посолите, приправьте черным перцем и тщательно перемешайте, чтобы все составляющие равномерно соединились. По желанию перед подачей можно добавить мелко нарезанную зелень.

Пошаговый рецепт салата из крабовых палочек

Время : 25 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов крабовых палочек;

– 4 – 5 яиц;

– 100 граммов лука;

– 1 большое яблоко;

– 2 плавленых сырка;

– майонез.

Приготовление:

Лук нарежьте полукольцами, добавьте 2 чайные ложки сахара, 1 чайную ложку соли, влейте 2 столовые ложки уксуса и залейте кипятком. Оставьте на 10 минут, после чего хорошо слейте жидкость и слегка отожмите лук. Крабовые палочки нарежьте мелкими кубиками и выложите первым слоем в форму или салатник, сверху сделайте тонкую сеточку из майонеза. Далее подготовьте яйца – отварите их, очистите и нарежьте кубиками, выложите вторым слоем и снова покройте майонезом. Третьим слоем равномерно распределите маринованный лук и добавьте немного майонеза. Яблоко натрите на терке для корейской моркови, выложите следующим слоем и также слегка смажьте майонезом. Завершите салат натертыми плавлеными сырками, по желанию добавьте еще немного майонеза сверху.

Салат из крабовых палочек на праздник

Время: 25 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов крабовых палочек;

– 1 яйцо;

– 1 огурец;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– 100 граммов риса;

– 200 граммов греческого йогурта или майонеза;

– соль по вкусу;

– черный перец по вкусу;

– 1–2 чайные ложки масла;

– икра масаго по вкусу;

– зеленый лук по вкусу.

Приготовление:

Рис отварите до готовности и полностью охладите. Яйцо отварите вкрутую, охладите и нарежьте мелкими кубиками. Огурец вымойте и также нарежьте небольшими кусочками. Крабовые палочки часть нарежьте кубиками для салата, а часть разделите руками на волокна для приготовления чипсов. Для соуса смешайте греческий йогурт или майонез с солью и черным перцем до однородной консистенции. В миску добавьте рис, яйцо, огурец, нарезанные крабовые палочки и кукурузу, предварительно слив жидкость, после чего заправьте соусом и хорошо перемешайте. Для чипсов выложите разделенные на волокна крабовые палочки на противень, застеленный пергаментом, слегка сбрызните маслом и запекайте при температуре 180 градусов примерно 15–20 минут, контролируя процесс, чтобы они стали хрустящими, но не подгорели. Готовые чипсы немного охладите и измельчите в крошку. Салат выложите в бокалы порционно, сверху посыпьте кранчем из крабовых чипсов, добавьте икру масаго и посыпьте мелко нарезанным зеленым луком. Подавайте сразу, чтобы сохранить текстуру и хрусткость.

Какие ингредиенты лучше всего подходят для салата из крабовых палочек?

Для салата из крабовых палочек лучше всего подходят ингредиенты, которые дают мягкость, сочность и легкую сладковатую свежесть. Чаще всего это вареные яйца, консервированная кукуруза, огурец, отварной рис, пекинская капуста, твердый сыр и зелень.

Яйца сделают салат более нежным, кукуруза добавляет сладкую нотку, огурец дает свежесть, а рис – сытность. Эта основа – классическая, так готовили еще мамы на праздничный стол. Если нужен классический вкус, стоит совместить крабовые палочки, яйца, кукурузу и рис.

Для более насыщенного вкуса стоит добавить твердый сыр, а для более выразительной текстуры – зелень или немного зеленого лука. Слишком много составляющих сюда не нужно. В таком салате лучше всего сочетаются 4 – 6 продуктов, которые не спорят между собой, а дают нужный вкус.