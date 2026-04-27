Уже сейчас внимание приковано не только к политической части события, но и к меню, пишет Fox News. Известно, что вкусы британского монарха достаточно сдержанные и без лишней гастрономической сложности.
Что будет на приеме короля?
Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, который ранее работал с Елизаветой II и принцессой Дианой, объяснил, что для Чарльза III важнейшими остаются качество продуктов и сезонность.
Все для короля / Фото Shutterstock
По его словам, король охотно выбирает сыр, мед, овощи на гриле, ризотто и баранину. Особое внимание он уделяет фермерским продуктам и предпочитает простые блюда, в которых хорошо чувствуется натуральный вкус ингредиентов. Как отмечают британские обозреватели, отдельное место в пищевых предпочтениях короля занимает зеленый горошек, особенно если его подают свежим и с мятой.
В то же время королева Камилла давно известна любовью к шоколаду, поэтому десертная часть ужина также вызывает отдельный интерес. Именно из-за таких нюансов меню официальных приемов обычно согласовывают заранее, чтобы избежать каких-либо несоответствий.
Есть и перечень продуктов, которых на подобных государственных ужинах не подают принципиально. В него входит чеснок – его избегают из-за правил этикета во время длительного общения. Не включают также моллюски и отдельные морепродукты из-за риска нежелательных реакций во время зарубежных поездок.
Кроме того, Чарльз III не употребляет фуа-гра, а слишком острые соусы или тяжелые блюда также не входят в рекомендованное меню. Для американской стороны такой ужин – это не только дипломатический жест, но и возможность показать собственную кулинарную традицию. В подобных случаях акцент делают именно на локальных продуктах США, фермерском мясе, сезонных овощах и классических американских десертах.
Окончательный вариант меню, как ожидается, утвердят незадолго до события после выбора из нескольких подготовленных вариантов.
Как вкусно приготовить горошек, чтобы подошло даже для короля?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов зеленого горошка;
– 100 граммов репчатого лука;
– 60 граммов свежего шпината;
– 15 миллилитров растительного масла;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– вода или бульон по вкусу;
– тимьян по вкусу.
Приготовление:
Приготовление:
- Для приготовления лучше выбирать мелкий и максимально молодой зеленый горошек. Если он замороженный, перед началом его обязательно нужно полностью разморозить.
- В сотейнике разогрейте растительное масло, добавьте мелко нарезанный лук и обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая, пока он не начнет слегка золотиться.
- После этого всыпьте зеленый горошек и влейте воду или бульон так, чтобы жидкость лишь покрывала его поверхность. Добавьте соль и по желанию немного тимьяна или других пряных трав.
- Варите на слабом огне примерно 5 – 7 минут, пока горошек не станет очень мягким.
- Затем добавьте листья шпината, доведите до кипения и сразу снимите с огня. Дайте массе немного остыть, после чего тщательно перебейте блендером до максимально нежной, однородной структуры.
- Для еще более шелковистой консистенции полученную массу протрите через сито. Если пюре получается слишком густым, можно добавить еще немного бульона или воды.
- Готовую массу снова прогрейте на слабом огне, постоянно помешивая лопаткой, добавьте сливочное масло, соль и черный молотый перец по вкусу. Готовое пюре можно хранить в холодильнике несколько дней.
