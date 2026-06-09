Сочные и сладкие черешни – настоящее украшение летнего стола. Они не только невероятно вкусные, но и полезны благодаря высокому содержанию клетчатки, калия и антиоксидантов. К сожалению, даже самые привлекательные плоды могут скрывать неприятный сюрприз в виде незваных гостей, которые существенно портят качество и вкус ягод, рассказывает портал Pysznosci.

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Как выбирать черешни без "гостей"?

Главным виновником проблемы является вишневая плодовая муха. Это маленькое насекомое откладывает яйца в мякоть плодов, созревающих, где впоследствии и развиваются личинки. Интересно, что ранние сорта черешни, которые собирают в мае и в начале июня, почти никогда не бывают червивыми, поскольку массовый вылет мухи и откладывание яиц начинаются только в середине июня, подвергая риску преимущественно поздние сорта.

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Летнее наслаждение / Фото Pixabay

Чтобы избежать разочарования после возвращения с рынка, качество ягод следует оценивать еще у прилавка. Прежде всего ищите плоды с зелеными, упругими плодоножками и глянцевым блеском – матовая кожура свидетельствует о том, что фрукт теряет клеточное напряжение, становясь легкой мишенью для вредителей.

Также избегайте ягод с темными пятнышками, крошечными проколами или подозрительно мягкими, вдавленными участками, где ткань уже повреждена изнутри.

Для полной уверенности дома можно провести простой и увлекательный научный тест. Для этого черешни высыпают в глубокую миску, заливают холодной водой и добавляют обычную поваренную соль из расчета 20 граммов на один литр.

Из-за нехватки кислорода в соленой среде личинки, если они там есть, будут вынуждены массово покинуть свои "тайники" и выплывут на поверхность уже через 20 – 30 минут. После проведения такого солевого эксперимента ягоды необходимо тщательно промыть под проточной водой и сразу же съесть.