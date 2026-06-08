Когда-то на профессиональных кухнях заготовка летних ягод превращалась в настоящий конвейер: раковины наполняли холодной водой для мытья, а затем часами просушивали плоды на противнях. Такая рутина знакома многим, ведь, возвращаясь с рынка с большим запасом ягод, хозяйки стремятся как можно быстрее их обработать, рассказывает Serious eats.

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Как долго хранить клубнику?

Главный движущий фактор здесь – естественный страх, что каждый лишний час, проведенный спелой клубникой в тепле немытой, неизбежно приближает ее к появлению плесени. В кулинарной среде традиционно учат мыть клубнику исключительно в холодной воде, однако среди поваров до сих пор нет единого мнения.

Одни настаивают на обязательном мытье для удаления песка и спор грибков, другие же считают, что ягоды впитывают воду и быстрее гниют. Современные исследования полностью опровергли этот миф: влага остается лишь на поверхности, и если плоды после мытья тщательно высушить в центрифуге для зелени с бумажными полотенцами, их вес не изменится, а свежесть сохранится на несколько дней дольше.

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Клубнику можно хранить очень долго / Фото Pixabay

Более того, специалисты по пищевой науке утверждают, что горячая вода очищает клубнику гораздо лучше холодной, поскольку высокая температура эффективно уничтожает термочувствительные бактерии и споры плесени. Эксперименты показывают, что промывание нежных плодов в воде с температурой около 51 градусов в течение всего 30 секунд существенно продлевает им жизнь.

Ягоды удивительным образом выдерживают такой нагрев без повреждений, ведь подобные температурные нагрузки являются для них вполне естественными во время созревания на солнечных полях.

Специальный сравнительный тест полностью подтвердил кулинарное преимущество тепловой обработки над другими методами. Немытая клубника покрылась пушистой плесенью уже на третьи сутки, а партия после классической холодной воды продержалась без повреждений только до пятого дня. В то же время ягоды, прошедшие быструю тридцатисекундную очистку горячей водой и последующую тщательную просушку, уверенно пролежали в холодильнике целую неделю, сохранив великолепную текстуру.