Колись на професійних кухнях заготівля літніх ягід перетворювалася на справжній конвеєр: раковини наповнювали холодною водою для миття, а потім годинами просушували плоди на деках. Така рутина знайома багатьом, адже, повертаючись із ринку з великим запасом ягід, господині прагнуть якнайшвидше їх обробити, розповідає Serious eats.

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Як довго зберігати полуницю?

Головний рушійний фактор тут – природний страх, що кожна зайва година, проведена стиглою полуницею в теплі немитою, неминуче наближає її до появи цвілі. У кулінарному середовищі традиційно вчать мити полуницю виключно в холодній воді, проте серед кухарів досі немає єдиної думки.

Одні наполягають на обов'язковому митті для видалення піску та спор грибків, інші ж вважають, що ягоди вбирають воду і швидше гниють. Сучасні дослідження повністю спростували цей міф: волога залишається лише на поверхні, і якщо плоди після миття ретельно висушити в центрифузі для зелені з паперовими рушниками, їхня вага не зміниться, а свіжість збережеться на кілька днів довше.

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Полуницю можна зберігати дуже довго / Фото Pixabay

Ба більше, фахівці з харчової науки стверджують, що гаряча вода очищує полуницю набагато краще за холодну, оскільки висока температура ефективно знищує термочутливі бактерії та спори цвілі. Експерименти показують, що промивання ніжних плодів у воді з температурою близько 51 градусів протягом усього 30 секунд суттєво продовжує їм життя.

Ягоди дивовижним чином витримують такий нагрів без жодних пошкоджень, адже подібні температурні навантаження є для них цілком природними під час дозрівання на сонячних полях.

Спеціальний порівняльний тест повністю підтвердив кулінарну перевагу теплової обробки над іншими методами. Немита полуниця вкрилася пухнастою пліснявою вже на третю добу, а партія після класичної холодної води протрималася без ушкоджень лише до п'ятого дня. Водночас ягоди, які пройшли швидке тридцятисекундне очищення гарячою водою і подальше ретельне просушування, впевнено пролежали в холодильнику цілий тиждень, зберігши чудову текстуру.