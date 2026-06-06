Потіште себе новим головним смаколиком літа. Чизкейк з полуницею – це саме той смак, який неможливо пропустити у цей сезон, розповідає портал Kwestia smaku.
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Як приготувати чизкейк з полуницею?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 1 полуничне желе;
– 600 грамів полуниці;
– 1 невелика упаковка (приблизно 100 грамів) печива;
– 1/2 склянки молока;
– 2 столові ложки універсального желатину;
– 1 кілограм меленого коровʼячого сиру;
– 150 грамів жирних вершків;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 3/4 склянки цукрової пудри.
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Улюблена класика / Фото Przyslij przepis
Приготування:
- Приготуйте желе за інструкцією, взявши на 50 мілілітрів менше води, і поставте в холод.
- Полуницю помийте, обсушіть і очистьте.
- Дно форми застеліть пергаментом, затисніть бортиками і викладіть шар печива. У гарячому закипілому молоці повністю розчиніть желатин.
- Окремо змішайте сир, вершки, цукрову пудру та ванільний цукор.
- Щоб не було грудочок, поступово введіть у теплий желатин кілька ложок сирної маси, збиваючи вінчиком, а потім з'єднайте все з рештою сиру до однорідності.
- Вмішайте в крем дві третини нарізаної навпіл полуниці, викладіть на печиво, розрівняйте і приберіть у холодильник на пів години.
- Після цього дістаньте торт, злегка вдавіть зверху решту ягід, залийте остиглим желе і залиште в холоді до повного застигання.