Як урятувати не надто соковиті чи відверто прісні ягоди та повернути їм насичений смак? Секрет неймовірно простий: вам знадобляться лише звичайні цукор і сіль, розповідає портал Bon appetit.

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Як додати смаку полуниці?

Ретельно промийте полуницю, наріжте її на шматочки, а потім додайте до неї одну невелику дрібку солі та кілька щедрих дрібок цукрового піску. Обережно перемішайте ягоди й залиште на кілька хвилин. Ви помітите, як на очах полуниця почне темніти, випускати багато соку і ставати дивовижно соковитою.

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Улюблена ягода / Фото Pixabay

У цьому процесі кожен інгредієнт виконує свою роль. Цукор чудово компенсує нестачу природної солодкості, якої зазвичай бракує недостиглим плодам, а також запускає процес виділення вологи, завдяки чому в мисці утворюється густий і апетитний рубіновий сироп. А сіль, яка на перший погляд здається абсолютно зайвою в солодких десертах, працює тут точно так само, як і в несолодких стравах – вона виступає потужним природним підсилювачем смаку.

Це ідеальне рішення для випадків, коли ягоди виглядають красивими, але виявляються "пластиковими" та не мають вираженого смаку. Буквально за лічені хвилини звичайні пересічні плоди перетворюються на справжні гастрономічні ласощі з приголомшливим ароматом.

До речі, цей простий кондитерський трюк працює не лише з полуницею. Ви можете сміливо застосовувати таке поєднання до будь-яких літніх ягід, які виявилися кислуватими чи сухими й потребують кулінарного "оновлення". Свіжа малина, ожина, лохина чи чорниця – цей метод є абсолютно універсальним.