Цей холодний десерт неодмінно вам сподобається. Це той випадок, коли можна приготувати одразу велику порцію та кілька днів не турбуватися про солоденьке, розповідає Przyslij przepis.

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Як приготувати велику порцію десерту з полуниці?

Інгредієнти:

для полуничного желе:

– 600 грамів полуниці;

– 2,5 склянки води;

– 15 грамів желатину;

– 4 столові ложки полуничного сиропу;

для кремового шару:

– 3/4 склянки вершків 30%;

– майже 2 склянки 1 і 2/3 склянки молока;

– пів склянки цукру;

– 7 грамів желатину.

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Ідеальне поєднання для десерту / Фото Tasty

Приготування: