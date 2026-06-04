Цей холодний десерт неодмінно вам сподобається. Це той випадок, коли можна приготувати одразу велику порцію та кілька днів не турбуватися про солоденьке, розповідає Przyslij przepis.
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Як приготувати велику порцію десерту з полуниці?
Інгредієнти:
для полуничного желе:
– 600 грамів полуниці;
– 2,5 склянки води;
– 15 грамів желатину;
– 4 столові ложки полуничного сиропу;
для кремового шару:
– 3/4 склянки вершків 30%;
– майже 2 склянки 1 і 2/3 склянки молока;
– пів склянки цукру;
– 7 грамів желатину.
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Ідеальне поєднання для десерту / Фото Tasty
Приготування:
- Залийте желатин водою для набухання.
- Полуницю помийте, обсушіть, видаліть плодоніжки й наріжте кубиками.
- Закип'ятіть воду, зніміть з вогню, розчиніть у ній набряклий желатин та полуничний сироп, після чого охолодіть.
- Форми сполосніть холодною водою, налийте на дно трохи желе, прокрутіть для покриття стінок на дві третини й поставте в холодильник на 15 хвилин.
- Потім розлийте решту ягідного желе по формах і залиште до застигання.
- Для другого шару залийте водою ще одну порцію желатину.
- У сотейнику підігрійте вершки, молоко та цукор, зніміть з плити, додайте набряклий желатин і добре перемішайте.
- Обережно вилийте вершкову масу поверх застиглого полуничного шару й поверніть у холодильник.
- Перед подачею переверніть готовий десерт на тарілку.