Этот холодный десерт непременно вам понравится. Это тот случай, когда можно приготовить сразу большую порцию и несколько дней не беспокоиться о сладеньком, рассказывает Przyslij przepis.

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Как приготовить большую порцию десерта из клубники?

Ингредиенты:

для клубничного желе:

– 600 граммов клубники;

– 2,5 стакана воды;

– 15 граммов желатина;

– 4 столовые ложки клубничного сиропа;

для кремового слоя:

– 3/4 стакана сливок 30%;

– почти 2 стакана 1 и 2/3 стакана молока;

– полстакана сахара;

– 7 граммов желатина.

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Идеальное сочетание для десерта / Фото Tasty

Приготовление: