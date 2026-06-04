Этот холодный десерт непременно вам понравится. Это тот случай, когда можно приготовить сразу большую порцию и несколько дней не беспокоиться о сладеньком, рассказывает Przyslij przepis.
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Как приготовить большую порцию десерта из клубники?
Ингредиенты:
для клубничного желе:
– 600 граммов клубники;
– 2,5 стакана воды;
– 15 граммов желатина;
– 4 столовые ложки клубничного сиропа;
для кремового слоя:
– 3/4 стакана сливок 30%;
– почти 2 стакана 1 и 2/3 стакана молока;
– полстакана сахара;
– 7 граммов желатина.
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Идеальное сочетание для десерта / Фото Tasty
Приготовление:
- Залейте желатин водой для набухания.
- Клубнику помойте, обсушите, удалите плодоножки и нарежьте кубиками.
- Вскипятите воду, снимите с огня, растворите в ней набухший желатин и клубничный сироп, после чего охладите.
- Формы сполосните холодной водой, налейте на дно немного желе, прокрутите для покрытия стенок на две трети и поставьте в холодильник на 15 минут.
- Затем разлейте оставшееся ягодное желе по формам и оставьте до застывания.
- Для второго слоя залейте водой еще одну порцию желатина.
- В сотейнике подогрейте сливки, молоко и сахар, снимите с плиты, добавьте набухший желатин и хорошо перемешайте.
- Осторожно вылейте сливочную массу поверх застывшего клубничного слоя и верните в холодильник.
- Перед подачей переверните готовый десерт на тарелку.