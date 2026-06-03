Этот торт подарит вам особые праздничные эмоции. Здесь главную работу делает свежая клубника, а остальные ингредиенты только помогают ей раскрыться, отмечает Przyslij przepis.

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Как приготовить клубничный торт?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма клубники;

– 900–1200 граммов творога;

– 1/2 стакана сахара;

– 50 граммов желатина;

– 2 упаковки клубничного желе;

– 2,5 стакана теплой воды для желатина;

– 4 стакана горячей воды для желе;

– миндальные хлопья для украшения по желанию.

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Очень вкусно и просто / Фото Unsplash

Приготовление: