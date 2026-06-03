Этот торт подарит вам особые праздничные эмоции. Здесь главную работу делает свежая клубника, а остальные ингредиенты только помогают ей раскрыться, отмечает Przyslij przepis.
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Как приготовить клубничный торт?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма клубники;
– 900–1200 граммов творога;
– 1/2 стакана сахара;
– 50 граммов желатина;
– 2 упаковки клубничного желе;
– 2,5 стакана теплой воды для желатина;
– 4 стакана горячей воды для желе;
– миндальные хлопья для украшения по желанию.
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Очень вкусно и просто / Фото Unsplash
Приготовление:
- Клубнику тщательно помойте, переберите и выложите на бумажные полотенца, чтобы ягоды хорошо обсохли. При необходимости дополнительно промокните их сверху бумажным полотенцем.
- Желатин залейте 2,5 стаканами горячей воды и оставьте до полного растворения, время от времени помешивая.
- Форму для выпекания диаметром 28 – 30 сантиметров застелите пищевой пленкой. Гомогенизированный творог переложите в большую миску, добавьте сахар или подсластитель и перемешайте до однородной консистенции.
- Когда желатин начнет слегка густеть, влейте его к творожной массе и еще раз тщательно перемешайте.
- Примерно 500 граммов клубники нарежьте четвертинками, добавьте к творожной смеси и осторожно перемешайте, чтобы ягоды равномерно распределились.
- Переложите массу в подготовленную форму, разровняйте поверхность и поставьте в холодильник до застывания.
- Отдельно растворите клубничное желе в 4 стаканах горячей воды и оставьте охлаждаться. Остальную клубнику очистите от плодоножек.
- Когда творожная основа станет достаточно плотной, густо выложите сверху целые ягоды. Для удобства плодоножки стоит срезать так, чтобы клубника могла стоять вертикально. Когда желе начнет слегка густеть, очень осторожно залейте им ягоды.
- Верните десерт в холодильник и оставьте минимум на несколько часов, а лучше всего – на всю ночь.
- За это время творожная масса станет более нежной, а желейный слой хорошо застынет. Перед подачей, по желанию, бока десерта можно украсить поджаренными до золотистого цвета миндальными хлопьями.