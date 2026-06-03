Если вы хотите получить невероятно нежные, мягкие и воздушные изделия, попробуйте заменить привычную минеральную газировку одним секретным элементом, который часто используют профессиональные шеф-повара. Попробуйте вместо обычной воды комнатной температуры используйте крутой кипяток. Эта простая манипуляция, которой пользуются шефы, меняет все, рассказывает портал Kobieta.

Кстати Блины из 2 ингредиентов без муки, яиц и молока: вы должны попробовать эту находку

Как приготовить нежные и воздушные блины?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 200 граммов пшеничной муки;
– 3/4 стакана молока;
– 3/4 стакана кипятка;
– щепотка соли;
– столовая ложка сливочного масла или масла для жарки.

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Любимый завтрак / Фото Pixabay

Приготовление:

  1. В глубокой миске соедините яйца, муку, молоко, кипяток и щепотку соли, после чего энергично взбейте все венчиком до получения абсолютно гладкого жидкого теста без комочков.
  2. Поскольку заваренная масса не требует отдыха, сразу выливайте ее тонкими порциями на хорошо разогретую и слегка смазанную жиром сковороду, равномерно распределяя тесто по дну движением руки.
  3. Жарьте блинчик на умеренном огне примерно полторы-две минуты, пока края не подрумянятся и не начнут легко отходить от бортиков, а затем осторожно переверните его лопаткой на другую сторону и подержите на плите еще одну минуту до полной готовности.