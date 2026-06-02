Приготовить любимый завтрак теперь станет еще проще. Минимум мороки и всего 2 ингредиента нужны для того, чтобы почувствовать восхитительный вкус блинов с любимым приложением, рассказывает портал Kuchnia.
Как приготовить блины с семенами чиа?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 10 граммов семян чиа;
– 170 граммов овсяных хлопьев.
Замечательная основа для любимых приложений / Фото Pixabay
Приготовление:
- В чашу блендера высыпьте овсяные хлопья вместе с семенами чиа.
- Влейте туда ориентировочно пол-литра воды и добавьте приправы по своему вкусу: для пикантного вкуса подойдут соль, молотый перец или щепотка сушеного чеснока, а для сладкого десертного исполнения – сахар и экстракт ванили.
- Взбейте ингредиенты на высокой скорости до получения абсолютно однородной массы, которая по своей густоте должна быть похожей на классическое блинное тесто.
- После взбивания оставьте смесь отдохнуть примерно на четверть часа, чтобы семена чиа впитали влагу, набухли и сделали основу более густой.
- Хорошо прогрейте сковороду на умеренном огне и едва заметно смажьте ее поверхность каплей растительного масла.
- Налейте порцию теста по центру и аккуратными движениями распределите его тонким равномерным слоем по всему дну.
- Выпекайте блинчик в течение 3 – 4 минут, пока его края не станут сухими и не начнут легко отделяться от горячей поверхности.
- После этого осторожно взвесьте лопаткой, переверните на другую сторону и держите на огне еще 1 – 2 минуты.