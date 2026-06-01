Именно поэтому такие заготовки редко стоят в кладовке до весны. Сочетание клубники, апельсина и мяты получается настолько удачным, что напиток больше напоминает летний коктейль, чем обычный компот, отмечает mk_kulinart1.

Как сделать компот из клубники?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 апельсин;
– 3 кружочка лимона;
– 250 граммов сахара;
– 1 пучок свежей мяты;
– вода для заполнения трехлитровой банки.

Приготовление:

  1. Банки тщательно вымойте с содой и простерилизуйте любым удобным способом. Крышки прокипятите в течение 3–5 минут.
  2. Клубнику переберите, удалите плодоножки, хорошо промойте под проточной водой и оставьте, чтобы стекла лишняя влага.
  3. Апельсин тщательно вымойте, по желанию ошпарьте кипятком, после чего нарежьте кружочками средней толщины.
  4. Обязательно удалите все косточки, чтобы напиток не приобрел горечь. Веточки мяты сполосните и слегка обсушите. На дно подготовленной трехлитровой банки выложите клубнику, добавьте кружочки апельсина и мяту.
  5. Всыпьте сахар. Воду доведите до кипения и осторожно, небольшими порциями, влейте в банку почти до самого верха.
  6. Накройте стерилизованной крышкой, но пока не закручивайте. На дно большой кастрюли положите сложенное полотенце или деревянную подставку.
  7. Поставьте банку в кастрюлю и налейте теплую воду так, чтобы она доходила примерно до уровня плечиков банки. Доведите воду до кипения и стерилизуйте компот на умеренном огне в течение 15 – 20 минут.
  8. После стерилизации осторожно достаньте банку и сразу герметично закройте крышкой. Слегка покрутите банку или осторожно покатайте по столу, чтобы сахар полностью растворился.
  9. Затем переверните ее вверх дном, укутайте теплым одеялом или пледом и оставьте до полного остывания примерно на сутки.
  10. Готовый компот храните в прохладном темном месте. Благодаря сочетанию клубники, апельсина и мяты напиток получается очень ароматным и напоминает вкус летнего мохито;