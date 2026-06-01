Именно поэтому такие заготовки редко стоят в кладовке до весны. Сочетание клубники, апельсина и мяты получается настолько удачным, что напиток больше напоминает летний коктейль, чем обычный компот, отмечает mk_kulinart1.
Как сделать компот из клубники?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 апельсин;
– 3 кружочка лимона;
– 250 граммов сахара;
– 1 пучок свежей мяты;
– вода для заполнения трехлитровой банки.
Приготовление:
- Банки тщательно вымойте с содой и простерилизуйте любым удобным способом. Крышки прокипятите в течение 3–5 минут.
- Клубнику переберите, удалите плодоножки, хорошо промойте под проточной водой и оставьте, чтобы стекла лишняя влага.
- Апельсин тщательно вымойте, по желанию ошпарьте кипятком, после чего нарежьте кружочками средней толщины.
- Обязательно удалите все косточки, чтобы напиток не приобрел горечь. Веточки мяты сполосните и слегка обсушите. На дно подготовленной трехлитровой банки выложите клубнику, добавьте кружочки апельсина и мяту.
- Всыпьте сахар. Воду доведите до кипения и осторожно, небольшими порциями, влейте в банку почти до самого верха.
- Накройте стерилизованной крышкой, но пока не закручивайте. На дно большой кастрюли положите сложенное полотенце или деревянную подставку.
- Поставьте банку в кастрюлю и налейте теплую воду так, чтобы она доходила примерно до уровня плечиков банки. Доведите воду до кипения и стерилизуйте компот на умеренном огне в течение 15 – 20 минут.
- После стерилизации осторожно достаньте банку и сразу герметично закройте крышкой. Слегка покрутите банку или осторожно покатайте по столу, чтобы сахар полностью растворился.
- Затем переверните ее вверх дном, укутайте теплым одеялом или пледом и оставьте до полного остывания примерно на сутки.
- Готовый компот храните в прохладном темном месте. Благодаря сочетанию клубники, апельсина и мяты напиток получается очень ароматным и напоминает вкус летнего мохито;