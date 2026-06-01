Саме тому такі заготовки рідко стоять у коморі до весни. Поєднання полуниці, апельсина та м’яти виходить настільки вдалим, що напій більше нагадує літній коктейль, ніж звичайний компот, зазначає mk_kulinart1.

Як зробити компот з полуниці?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 апельсин;
– 3 кружальця лимона;
– 250 грамів цукру;
– 1 пучок свіжої м’яти;
– вода для заповнення трилітрової банки.

Приготування:

  1. Банки ретельно вимийте із содою та простерилізуйте будь-яким зручним способом. Кришки прокип’ятіть протягом 3–5 хвилин.
  2. Полуницю переберіть, видаліть плодоніжки, добре промийте під проточною водою та залиште, щоб стекла зайва волога.
  3. Апельсин ретельно вимийте, за бажанням ошпарте окропом, після чого наріжте кружальцями середньої товщини.
  4. Обов’язково видаліть усі кісточки, щоб напій не набув гіркоти. Гілочки м’яти сполосніть і злегка обсушіть. На дно підготовленої трилітрової банки викладіть полуницю, додайте кружальця апельсина та м’яту.
  5. Всипте цукор. Воду доведіть до кипіння й обережно, невеликими порціями, влийте в банку майже до самого верху.
  6. Накрийте стерилізованою кришкою, але поки що не закручуйте. На дно великої каструлі покладіть складений рушник або дерев’яну підставку.
  7. Поставте банку в каструлю та налийте теплу воду так, щоб вона доходила приблизно до рівня плічок банки. Доведіть воду до кипіння й стерилізуйте компот на помірному вогні протягом 15 – 20 хвилин.
  8. Після стерилізації обережно дістаньте банку та відразу герметично закрийте кришкою. Злегка покрутіть банку або обережно покатайте по столу, щоб цукор повністю розчинився.
  9. Потім переверніть її догори дном, укутайте теплою ковдрою чи пледом і залиште до повного охолодження приблизно на добу.
  10. Готовий компот зберігайте в прохолодному темному місці. Завдяки поєднанню полуниці, апельсина та м’яти напій виходить дуже ароматним і нагадує смак літнього мохіто;