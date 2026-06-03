Якщо ви прагнете отримати неймовірно ніжні, м'які та повітряні вироби, спробуйте замінити звичну мінеральну газовану воду одним секретним елементом, який часто використовують професійні шеф-кухарі. Спробуйте замість звичайної води кімнатної температури використайте крутий окріп. Ця проста маніпуляція, якою користуються шефи, змінює все, розповідає портал Kobieta.
До речі Млинці з 2 інгредієнтів без борошна, яєць і молока: ви повинні спробувати цю знахідку
Як приготувати ніжні та пухкі млинці?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 3/4 склянки молока;
– 3/4 склянки окропу;
– дрібка солі;
– столова ложка вершкового масла або олії для смаження.
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Улюблений сніданок / Фото Pixabay
Приготування:
- У глибокій мисці з'єднайте яйця, борошно, молоко, окріп та дрібку солі, після чого енергійно збийте все вінчиком до отримання абсолютно гладкого рідкого тіста без грудочок.
- Оскільки заварена маса не потребує відпочинку, одразу виливайте її тонкими порціями на добре розігріту й злегка змащену жиром пательню, рівномірно розподіляючи тісто по дну рухом руки.
- Смажте млинець на помірному вогні приблизно півтори-дві хвилини, доки краї не підрум'яняться й не почнуть легко відходити від бортиків, а потім обережно переверніть його лопаткою на інший бік і потримайте на плиті ще одну хвилину до повної готовності.