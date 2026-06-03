Цей торт подарує вам особливі святкові емоції. Тут головну роботу робить свіжа полуниця, а решта інгредієнтів лише допомагають їй розкритися, зазначає Przyslij przepis.

Цікаво Не тільки молоко чи газована вода: на чому варто приготувати млинці

Як приготувати полуничний торт?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма полуниці;

– 900–1200 грамів сиру;

– 1/2 склянки цукру;

– 50 грамів желатину;

– 2 упаковки полуничного желе;

– 2,5 склянки теплої води для желатину;

– 4 склянки гарячої води для желе;

– мигдальні пластівці для оздоблення за бажанням.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Дуже смачно та просто / Фото Unsplash

Приготування: