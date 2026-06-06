Порадуйте себя новым главным лакомством лета. Чизкейк с клубникой – это именно тот вкус, который невозможно пропустить в этот сезон, рассказывает портал Kwestia smaku.
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Как приготовить чизкейк с клубникой?
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 клубничное желе;
– 600 граммов клубники;
– 1 небольшая упаковка (примерно 100 граммов) печенья;
– 1/2 стакана молока;
– 2 столовые ложки универсального желатина;
– 1 килограмм молотого коровьего творога;
– 150 граммов жирных сливок;
– 1 пакетик ванильного сахара;
– 3/4 стакана сахарной пудры.
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Любимая классика / Фото Przyslij przepis
Приготовление:
- Приготовьте желе по инструкции, взяв на 50 миллилитров меньше воды, и поставьте в холод.
- Клубнику помойте, обсушите и очистите.
- Дно формы застелите пергаментом, зажмите бортиками и выложите слой печенья. В горячем закипевшем молоке полностью растворите желатин.
- Отдельно смешайте творог, сливки, сахарную пудру и ванильный сахар.
- Чтобы не было комочков, постепенно введите в теплый желатин несколько ложек творожной массы, взбивая венчиком, а затем соедините все с остальным творогом до однородности.
- Вмешайте в крем две трети нарезанной пополам клубники, выложите на печенье, разровняйте и уберите в холодильник на полчаса.
- После этого достаньте торт, слегка вдавите сверху оставшиеся ягоды, залейте остывшим желе и оставьте в холоде до полного застывания.