Уже зараз увага прикута не лише до політичної частини події, а й до меню, пише Fox News. Відомо, що смаки британського монарха досить стримані й без зайвої гастрономічної складності.
Цікаво Смажимо яйця без олії та сковороди за 90 секунд: цей метод точно варто спробувати
Що буде на прийомі короля?
Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макґрейді, який раніше працював із Єлизаветою ІІ та принцесою Діаною, пояснив, що для Чарльза ІІІ найважливішими залишаються якість продуктів і сезонність.
Все для короля
За його словами, король охоче обирає сир, мед, овочі на грилі, різотто та баранину. Особливу увагу він приділяє фермерським продуктам і віддає перевагу простим стравам, у яких добре відчувається натуральний смак інгредієнтів. Як зазначають британські оглядачі, окреме місце в харчових вподобаннях короля займає зелений горошок, особливо якщо його подають свіжим і з м’ятою.
Водночас королева Камілла давно відома любов’ю до шоколаду, тому десертна частина вечері також викликає окремий інтерес. Саме через такі нюанси меню офіційних прийомів зазвичай погоджують заздалегідь, щоб уникнути будь-яких невідповідностей.
Є і перелік продуктів, яких на подібних державних вечерях не подають принципово. До нього входить часник – його уникають через правила етикету під час тривалого спілкування. Не включають також молюски й окремі морепродукти через ризик небажаних реакцій під час закордонних поїздок.
Крім того, Чарльз ІІІ не вживає фуа-гра, а надто гострі соуси чи важкі страви також не входять до рекомендованого меню. Для американської сторони така вечеря – це не лише дипломатичний жест, а й можливість показати власну кулінарну традицію. В подібних випадках акцент роблять саме на локальних продуктах США, фермерському м’ясі, сезонних овочах і класичних американських десертах.
Остаточний варіант меню, як очікується, затвердять незадовго до події після вибору з кількох підготовлених варіантів.
Як смачно приготувати горошок, щоб підійшло навіть для короля?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів зеленого горошку;
– 100 грамів ріпчастої цибулі;
– 60 грамів свіжого шпинату;
– 15 мілілітрів рослинної олії;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– вода або бульйон до смаку;
– чебрець до смаку.
Приготування:
Приготування:
- Для приготування краще обирати дрібний і максимально молодий зелений горошок. Якщо він заморожений, перед початком його обов’язково потрібно повністю розморозити.
- У сотейнику розігрійте рослинну олію, додайте дрібно нарізану цибулю й обсмажуйте на середньому вогні, періодично помішуючи, поки вона не почне злегка золотитися.
- Після цього всипте зелений горошок і влийте воду або бульйон так, щоб рідина лише покривала його поверхню. Додайте сіль і за бажанням трохи чебрецю або інших пряних трав.
- Варіть на слабкому вогні приблизно 5 – 7 хвилин, поки горошок не стане дуже м’яким.
- Потім додайте листя шпинату, доведіть до кипіння й одразу зніміть із вогню. Дайте масі трохи охолонути, після чого ретельно перебийте блендером до максимально ніжної, однорідної структури.
- Для ще більш шовковистої консистенції отриману масу протріть через сито. Якщо пюре виходить надто густим, можна додати ще трохи бульйону або води.
- Готову масу знову прогрійте на слабкому вогні, постійно помішуючи лопаткою, додайте вершкове масло, сіль і чорний мелений перець до смаку. Готове пюре можна зберігати в холодильнику кілька днів.
Які страви вартували б королівського столу?
Ця закуска з мангала точно б довго не затрималася на столі.
А на солодке можна було б подати вишуканий італійський десерт "Лімончелло".