Якщо ви зранку поспішаєте, то можете приготувати яєчню, навіть не вмикаючи сковорідки! Як це зробити – розповіла Роуз Рейсман у своєму TikTok.

Буде цікаво Ніколи більше не додавайте яйця до дерунів: які інгредієнти спрацюють у рази краще

Як посмажити яйця без сковорідки?

Усе легко: скористайтеся мікрохвильовкою та двома паперовими тарілками. Вибийте пару яєць у першу тарілку, накрийте її іншою зверху та залиште готуватися на максимальній потужності протягом півтори хвилини.

Так яйця ви ще не смажили: дивіться відео

Щоб страва не розлетілася по стінках мікрохвильовки, суворо дотримуйтеся вказаного часу, особливо під час першого експерименту. Якщо ж ви плануєте збільшити кількість яєць, просто додайте ще 30 секунд до загального часу.

Зберіть соуси та поїжте нормально! У матеріалах рубрики Смачно 24 знаходьте 5 клікабельних баночок соусу для пікніка і беріть участь у розіграші подарунків. А 6 травня можна забрати головний приз – мультипіч Tefal.

Як за секунду перевірити свіжість яєць?

Найшвидший метод – це тест на занурення. Просто опустіть яйце в склянку з водою. Свіже яйце відразу ляже на дно горизонтально, а зіпсоване спливе на поверхню через велику повітряну камеру всередині, ділиться портал Przepisy.

Також можна просто потрусити яйце біля вуха. У свіжому продукті вміст нерухомий і не видає звуків, тоді як у несвіжому ви почуєте характерне хлюпання, оскільки білок і жовток стали рідкими й вільно переміщуються.

Що спробувати приготувати?