Смажена риба – це дуже смачно, але потрібно трішки постаратися та постояти біля плити. Якщо часу і сил втілити цей план у життя немає – варто скористатися французьким рецептом, яким поділився портал "Господинька".
Як приготувати риби по-французьки?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 400 грамів філе риби;
– 2 столові ложки сметани;
– 1 чайна ложка гірчиці;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– сіль та перець до смаку;
– 50 грамів сиру;
овочева подушка:
– 2 цибулі;
– 2 моркви;
– 2 столові ложки олії;
– сіль та перець до смаку.
Чудова економія часу та зусиль
Приготування:
- Філе риби нарізаємо, рівномірно змащуємо олією.
- Змішуємо решту інгредієнтів та маринуємо рибу кілька хвилин.
- Моркву дрібно натираємо, цибулю нарізаємо дрібним кубиком та смажимо на пательні.
- Перекладаємо овочі у форму, викладаємо рибу, зверху затираємо сиром та випікаємо при 180 градусах 25 – 30 хвилин.
Як купувати якісне філе риби?
Обовʼязково звертайте увагу на його зовнішній вигляд та колір. М’ясо повинно бути пружним, вологим і блискучим, а не тьмяним чи обвітреним. Уникайте шматків із пожовклими краями або білуватим нальотом – це ознаки тривалого зберігання або багаторазового заморожування, підказує Akademia Smaku.
Якщо філе продається в упаковці, стежте, щоб усередині не було зайвого льоду чи інею, адже це свідчить про порушення температурного режиму. При натисканні на м’якоть ямка має зникати миттєво – інакше до її свіжості є запитання.
