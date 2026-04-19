Домашній хліб у гусятниці – це порція запашної насолоди та можливість посмакувати щось насправді особливе. Хліб, який приготований власними руками, подарує незабутні емоції.
Чому господині все частіше печуть хліб у гусятниці?
Такий спосіб приготування хліба має кілька переваг. Навіть якщо ви робите це вперше – у вас все одно усе вийде, розповідають господині у Threads anna.denysenko.
Окрім того, вам не доведеться докладати багато зусиль. Це той чудовий випадок, коли треба просто змішати інгредієнти та поставити у духовку.
Як спекти хліб у гусятниці?
Аби все минуло без клопотів, а хліб вийшов красивим, варто скористатися перевіреними рецептами відомих кулінарів. Наприклад, з інстаграму Володимира Ярославського.
- Час: 14 годин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 400 грамів пшеничного борошна;
– 8 грамів солі;
– 1/3 чайної ложки сухих дріжджів;
– 300 мілілітрів води;
– борошно на припорошування.
Робимо смачний домашній хліб: відео
Приготування:
- Просійте борошно, щоб наситити його киснем, та з’єднайте з дріжджами й сіллю.
- Додайте ледь теплу воду, швидко замісіть і залиште під плівкою в теплі на 12 – 16 годин.
- Коли тісто підійде, обережно складіть його "конвертом" прямо в мисці.
- Перекладіть заготовку швом донизу на припорошений борошном пергамент, накрийте рушником і зачекайте ще 2 години.
- За пів години до випікання розігрійте духовку разом із чавунною каструлею або гусятницею до 250 градусів.
- Обережно перемістіть тісто на пергаменті в гарячу ємність і готуйте під кришкою 30 хвилин, а потім ще 20 хвилин без неї для рум'яної скоринки.
- Дайте буханцю охолонути на решітці, після чого можете нарізати та подавати до столу.
